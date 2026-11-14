Skate America 2026: Hase-Volodin avanti dopo il corto, vicini Efimova-Mitrofanov

Rispettando a pieno i favori del pronostico, i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin si sono portati al comando delle operazioni dopo lo short program delle coppie a Skate America 2026, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questo weekend sul ghiaccio di Everett. Debutto macchiato da un errore per il binomio bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che, in vista del segmento più lungo, dovranno comunque guardarsi le spalle.

Per la precisione i teutonici hanno rallentato la propria corsa a causa del triplo salchow in parallelo, realizzato con caduta. Ottimo e di qualità invece il resto delle difficoltà proposte, a partire dal regale triplo twist (livello 4), passando per il triplo rittberger lanciato, il sollevamento del gruppo 4, la spirale, la trottola e la sequenza di passi, tutti elementi assegnati con il massimo del livello.

In virtù di quanto eseguito gli atleti hanno ottenuto 72.71 (39.99, 33.72), ritrovandosi molto vicini i padroni di casa Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, attualmente secondi con 71.85 (39.93, 31.92) a seguito di un corto pulito ad eccezione anche in questo caso del triplo salchow in parallelo, eseguito con una leggera defaillance.

Da menzionare oltre quota 70 anche gli svizzeri Oxanna Vouillamoz-Tom Bouvart, bravi a non lasciare pressoché nulla sul piatto stampando 70.63 (40.94, 29.69) scavando un solco significativo sui canadesi Ava Kemp-Tonhatan Elizarov, quarti con 67.73 (38.37, 29.36). Ricordiamo che in questa gara non sono presenti rappresentanti della Nazionale italiana.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO