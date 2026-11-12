Skate America 2026: debutto per Ilia Malinin, Grassl ci prova. Bella sfida nella danza

Ancora poche ore e si alzerà finalmente il sipario alla Angel of the Winds Arena di Everett, Washington, impianto sportivo che ospiterà questo fine settimana Skate America 2026, quarto atto del Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico. Sarà una tappa significativa per svariate ragioni, soprattutto sul fronte individuale.

Nel singolo maschile assisteremo infatti all’esordio stagionale di Ilia Malinin, alle prese con la prima gara di un quadriennio in cui, ovviamente, l’obiettivo ultimo sarà quello di vincere le Olimpiadi Alpi Francesi nel 2030. Il padrone di casa, grande favorito, se la vedrà con alcuni volti noti, tra cui anche il nostro Daniel Grassl, motivato a fare bene condividendo il ghiaccio con avversari simili di livello come lo svizzero Lulkas Britschgi e l’estone Alexander Selevko. Dentro anche Nikolaj Memola, ila cui ambizione è quella di salire di colpi dopo Skate Canada.

Si prospetta una bella sfida in campo femminile, complice lo scontro diretto tra la medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026 Ami Nakai e l’argento a Pechino 2022 Alexandra Ignatova. La prima ha vinto il Grand Prix De France, la seconda è invece reduce dal posto d’onore strappato alla Cup Of China. Sarà della partita anche la seconda neutrale, Adeliia Petrosian, oltre che una serie di pattinatrice tutte da pesare.

Nelle coppie i fari saranno puntati invece sui medagliati olimpici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, anche loro al debutto stagionale in una gara sprovvista di diretti rivali. Per il secondo posto facile ipotizzare gli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofonov, mentre la battaglia per il terzo sarà aperta. Nella danza i favori del pronostico penderanno invece dalla parte degli americani Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, pronti a mettere sul piatto uno scontro diretto con i francesi Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud. Occhio infine a Katarina Wolfkostn-Dmitry Tsarevskii (Stati Uniti)e ai cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek. Gara importante infine per i nostri Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, in piena fase di crescita.