Sinner rivela: “Stiamo facendo giornate lunghe in palestra. Se l’obiettivo è l’Australia…”

A margine della conferenza stampa andata in scena oggi nel corso di un evento presso la Torre Allianz di Milano, in cui ha parlato del suo recupero dall’infortunio al ginocchio e dell’addio a Darren Cahill con la nomina di Magnus Norman come nuovo componente del suo staff tecnico, Jannik Sinner ha rilasciato delle ulteriori dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione verso il 2027.

“Stiamo facendo tanto lavoro in palestra, perché devo preparare il corpo per andare in campo. In questo momento stiamo facendo delle giornate lunghe per rimettermi in moto“, spiega il numero due del ranking mondiale a distanza di quasi quattro mesi dal suo ultimo match ufficiale che risale alla finale di Wimbledon del 12 luglio vinta su Alexander Zverev.

Sinner sta mettendo nel mirino gli Australian Open come primo grande appuntamento della prossima stagione da affrontare al rientro: “Se l’obiettivo è l’Australia comunque non è importantissimo tornare in campo domani, ma fare una preparazione importante. Stiamo cercando di preparare il corpo per fare quella parte lì, quindi vediamo“.

La priorità del fuoriclasse altoatesino resta quella di risolvere definitivamente il problema al ginocchio che l’ha costretto a saltare la seconda parte del 2026, ma la sua speranza (e quella di tutti gli appassionati di tennis) sarebbe quella di tornare a competere al 100% o quasi già tra un paio di mesi a Melbourne in occasione del primo Major del 2027.