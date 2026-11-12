Sinner il numero 1 al servizio, Alcaraz detta legge in risposta: il confronto a distanza e le statistiche

Jannik Sinner è il miglior tennista al servizio, mentre Carlos Alcaraz è il miglior giocatore in risposta. Questo è quanto ci restituiscono le statistiche ATP riferite alle ultime cinquantadue settimane di gioco (nei fatti riferito all’intera annata agonistica che ormai volge al termine), prendendo in considerazione i vari parametri imposti dall’Associazione dei Tennisti Professionisti.

Il fuoriclasse altoatesino campeggia con un serve rating di 305,8, la media ponderata derivante dalla prima di servizio (65%), dai punti vinti sulla prima di servizio (81%), dai punti conquistati sulla seconda (58%), dalla percentuale di game vinti in battuta (93,8%) e dalla media di ace per incontro (9,5). L’attuale numero 2 del mondo si è lasciato alle spalle il tedesco Alexander Zverev (303,7) e lo statunitense Taylor Fritz (301,5), mentre Carlos Alcaraz è soltanto tredicesimo con 287,1.

Carlos Alcaraz guida la graduatoria della risposta con un return rating di 161,5: 34,4% di punti sulla prima avversaria e 53,9% di realizzazioni sulla seconda del rivale, 29,7% di game vinti in risposta (operando il break) e 43,5% di palle break convertite. Jannik Sinner è quinto con un rating di 155,8: 32,7% sulle prime rivali, 53,1% sulle seconde, 28,3% di game vinti in risposta, 39,9% di palle break convertite.