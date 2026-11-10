Sinner e i “tornei prima” degli Australian Open: dove sono ed a quali potrebbe partecipare

Dopo diversi mesi lontano dai riflettori, Jannik Sinner è tornato a mostrarsi in pubblico. L’occasione è stata un talk all’Auditorium Torre Allianz di Milano, a cui hanno partecipato anche Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, ormai ex allenatore del numero uno italiano.

Davanti al pubblico l’altoatesino ha fatto il punto sulla sua condizione, spiegando come sta impiegando questa fase. “Stiamo facendo tanto lavoro in palestra, devo preparare il corpo per andare in campo. Stiamo facendo delle giornate lunghe per rimettermi in moto“, ha raccontato. E ha aggiunto: “Se l’obiettivo è l’Australia, non è importantissimo tornare in campo domani, ma fare una preparazione importante. Stiamo preparando il corpo per questa parte“.

Sul traguardo di inizio stagione Sinner non si è nascosto, ma ha scelto toni misurati: “L’obiettivo è andare in Australia, spero di andarci e fare magari qualche torneo prima. In questo momento devo rispettare i protocolli senza anticipare i tempi. Mi sto fidando tanto, lavoro verso quell’obiettivo“.

Resta allora da capire dove potremmo rivederlo in campo prima dello Slam di Melbourne, in programma dal 17 al 31 gennaio. Il primo appuntamento possibile è il Six Kings Slam, l’esibizione multimilionaria in scena a Riad dal 27 al 30 dicembre. Sarebbe un contesto ideale per testare le condizioni: si gioca al coperto, una superficie a lui molto gradita, e il tabellone è di altissimo livello, con avversari come Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic.

Per il circuito ufficiale, invece, il torneo di Brisbane, che inizia il 4 gennaio, potrebbe rivelarsi la tappa più adatta per rodare il gioco in vista dell’Australia. Il calendario del pusterese prevede poi altri due impegni, entrambi a Melbourne e di carattere esibitivo: l’originale One Point Slam del 13 gennaio, al quale è già iscritto, e la sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime del 15 gennaio.

Tutto, naturalmente, dipende dal completo superamento del problema al ginocchio destro. Come ha rivelato ieri Valentino Rossi, ospite di Radio Deejay, Sinner avvertirebbe ancora un po’ di fastidio. Lo stesso azzurro, pur ribadendo con chiarezza i propri obiettivi, ha accompagnato le sue parole con la dovuta prudenza, consapevole che nelle prossime settimane si dovrà procedere a vista.