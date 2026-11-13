Simone Cerasuolo pronto alla sfida: “Ora si deve andar forte”

Nei 50 rana maschili è stato Simone Cerasuolo a imporsi nei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccone. Il campione del mondo in carica nella piscina da 50 metri ha chiuso in 25″81.

A margine della vittoria, che segna la conclusione della prima fase di avvicinamento ai Mondiali, l’atleta ha rivendicato il valore di un percorso costruito sulle gare: “Questa vittoria è importante e chiude questa prima parte d’avvicinamento ai Mondiali. A me piace tanto gareggiare e credo aiuti ad entrare in forma“.

Il successo, nelle intenzioni di Cerasuolo, risponde a un obiettivo preciso, quello di dare continuità a una crescita costante dopo una stagione ricca di impegni: “Volevo dare seguito a un trend di crescita, visto che ho gareggiato tanto. L’ho fatto, ora si deve andare forte“.

Lo sguardo è già rivolto al futuro, ma alle spalle resta la delusione dell’estate degli Europei, che il nuotatore non rimuove e anzi trasforma in risorsa: la sconfitta, ammette, è un pensiero costante e proprio per questo gli dà ogni giorno la spinta necessaria per migliorarsi.