Short track, meraviglia di Elisa Confortola nei 1500 a Montreal. Sul podio anche Ioriatti

Dopo la splendida vittoria nella staffetta femminile di ieri, arriva anche il primo successo individuale per l’Italia negli sport invernali in questa stagione. Una gioia firmata tutta da Elisa Confortola, che si impone nei 1500 metri nella seconda tappa del World Tour a Montreal. Un trionfo azzurro, visto che sul podio ci sale anche Gloria Ioriatti, bravissima a conquistare il terzo posto al fotofinish sul traguardo.

Si tratta della prima vittoria in carriera per la valtellinese nel World Tour. Una finale sicuramente caratterizzata dalla clamorosa caduta delle tre olandesi, che sono finite fuori tutte insieme alla stessa curva, buttandosi giù proprio tra loro. Dopo questo episodio Confortola è stata bravissima a prendere il comando della gara, ha allungato leggermente sulle rivali e si è poi difesa benissimo dall’assalto della sudcoreana Choi Min-Jeong. Terza Gloria Ioriatti davanti di pochissimo alla canadese Courtney Sarault, mentre è sesta Chiara Betti, che aveva tentato ad inizio gara di prendersi il giro.

Chiusura di giornata con il botto per i colori azzurri, mentre la domenica si era aperta con una piccola delusione, visto che la staffetta mista italiana ha chiuso quarta, vittima di una caduta. Il quartetto composto da Chiara Betti, Elisa Confortola, Lorenzo Previtali e Thomas Nadalini era in piena lotta per un piazzamento sul podio, quando c’è stato un contatto con il Canada. Betti è finita a terra, ma per i giudici c’è stata responsabilità condivisa e dunque nessun provvedimento per le padrone di casa. A vincere è stata l’Olanda davanti proprio al Canada e terza la Cina.

Buon risultato da parte di Luca Spechenhauser nei 1000 metri, con l’azzurro che ha raggiunto la finale B, terminando poi al terzo posto, ottavo complessivamente. A vincere è stato il dominatore della stagione, l’olandese Jens Van ‘T Wout, che ha preceduto il canadese Mathieu Pelletier ed il polacco Michal Niewinski.

Continua anche la crescita individuale di Chiara Betti, protagonista anche nei 500 metri, dove è riuscita a vincere la finale B e chiudendo così al sesto posto complessivo. Vittoria per la favorita, l’olandese Xandra Velzeboer davanti alle due canadesi Danae Blais e Courtney Sarault.