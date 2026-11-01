Sheila Chepkirui vince la Maratona di New York, sfiancata Obiri per uno splendido bis. Epis accarezza la top-10

Sheila Chepkirui ha vinto la Maratona di New York 2026, la 42 km più prestigiosa, importante e iconica al mondo. L’ultima Major della stagione si è decisa con un’avvincente, emozionante, tirata e vibrante volata in quel di Central Park, come sempre terreno decisamente impegnativo con i suoi proverbiali saliscendi e un profilo altimetrico che si fa sentire nelle gambe delle atlete dopo quaranta chilometri di totale fatica lungo i cinque distretti della Grande Mela.

La 26enne keniana ha sfiancato la resistenza della connazionale Hellen Obiri, che si era imposta dodici mesi fa e che inseguiva il sempre prestigioso bis. Le due africane avevano fatto la differenza con un repentino cambio di ritmo nei pressi del 36mo chilometro, lasciando sul posto le avversarie che facevano parte del gruppetto di testa. La statunitense Jessica McClain ha provato a rientrare mentre si attraversava il polmone verde di New York, ma Chepkirui ha rilanciato quando mancavano trecento metri all’arrivo (in salita) e si è involata di gran carriera verso il traguardo.

Sheila Chepkirui ha trionfato con il tempo di 2h24:36, precedendo di sei secondi una bravissima McClain (2h24:42), che negli ultimi metri ha sopravanzato una stanchissima Obiri (terza in 2h24:43). Giù dal podio altre due big keniane del calibro di Edna Kiplagat (quarta in 2h25:42) e Mercy Chelangat (quinta in 2h25:46), sesta la statunitense Carrie Ellwood (2h26:28). La nostra Giovanni Epis ha concluso all’undicesimo posto con il crono di 2h28:55. Chepkirui ha replicato il successo ottenuto a New York nel 2024, salendo sul podio per la terza volta in carriera (fu terza nel 2025).