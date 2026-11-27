Comincia con il piede giusto il cammino di Miro Tabanelli sulle nevi di Innsbruck, città dell’Austria teatro questo fine settimana della prima tappa valida per la Coppa del mondo 2026-2027 di sci freestyle, specialità big air. L’azzurro ha infatti staccato in scioltezza il pass per la finale, mettendo a referto il secondo punteggio più alto della sua heat.

Il nostro portacolori ha inaugurato la sua prova eseguendo un salto di alto profilo, valutato 92.00. Il secondo, arrivato alla seconda uscita, ha invece ricevuto un responso di 83.75 per 174.00 totali. Meglio dell’italiano soltanto il norvegese Frank Walstroem, capace di eseguire due salti da 88.00 arrivando così al computo totale di 176.00. A completare la top 3 poi anche il padrone di casa Matej Svancer (167.50), seguito dai francesi Kaditane Gomis (166.25), Timothe Sivignon (161.75) e Sven Peillex (160.00) oltre che dallo statunitense Konnor Ralph (158.75).

A proposito di atleti a stelle strisce, Cody Laponte è risultato il concorrente in grado di ricevere in assoluto lo score migliore, portandosi fino a quota 185.50 staccando nettamente il norvegese Tormod Frostad, secondo con 178.00. Bene poi l’altro americano Kegan Supple (174.25), il canadese Alexander Henderson (174.00), lo svedese Jasper Tjader (165.60), l’austriaco Julius Forer (155.25) e il finlandese Kuura Koivisto (154.75).

Leonardo Donaggio, secondo azzurro in lizza, non ha invece svolto nessuno dei segmenti, così come accaduto ieri all’attesissima Flora Tabanelli. Ricordiamo che la finale del primo appuntamento di questa rassegna itinerante andrà in scena questa sera a partire dalle 18:45.