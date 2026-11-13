Sci di fondo, Elia Barp e Iris De Martin Pinter ai piedi del podio nella sprint in classico di Muonio

Dopo la lunga preparazione estiva ed i primi test agonistici sugli skiroll, si apre in maniera incoraggiante la stagione 2026-2027 della Nazionale italiana di sci di fondo. Stamattina è arrivato infatti un doppio quarto posto nella sprint in tecnica classica di Muonio, località finlandese che ospita questo weekend un trittico di gare FIS quando mancano due settimane al via della Coppa del Mondo (che partirà a Ruka dal 27 novembre).

Nella gara maschile Elia Barp, autore del quinto tempo in qualificazione, si è fatto largo turno dopo turno fino alla finale chiudendo ai piedi del podio con una convincente quarta piazza davanti ai padroni di casa Lauri Vuorinen e Joni Maki e dietro solamente al norvegese Erik Valnes (vincitore della competizione come da previsioni), all’austriaco Benjamin Moser e all’altro finnico Niilo Moilanen. Stop in semifinale per gli altri azzurri Simone Daprà, Simone Mocellini e Davide Graz.

Buona prestazione in ambito femminile per la promettente 22enne Iris De Martin Pinter, quarta classificata sia in qualificazione che nel tabellone a eliminazione diretta venendo preceduta in finale dal terzetto composto dalle tedesche Laura Gimmler e Coletta Rydzek e dalla finlandese Jasmi Joensuu. Sesto posto per Nadine Laurent, brava a superare i quarti e la semifinale dopo aver registrato il 16° crono in qualificazione, mentre Federica Cassol è uscita di scena in semifinale. Out ai quarti invece Caterina Ganz (settima in qualificazione), Nicole Monsorno e Virginia Cena. Per contestualizzare questi risultati, va comunque rimarcata l’assenza di tutte le big norvegesi, svedesi e non soltanto.

Il programma della tre-giorni di Muonio proseguirà domani con una gara individuale di 10 chilometri sempre in tecnica classica con partenza a intervalli, mentre domenica si disputerà una 10km a skating.