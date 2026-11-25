Si alza il sipario sul settore della velocità nella Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: l’opening stagionale per il comparto maschile si terrà a Copper Mountain, negli Stati Uniti, dove si disputerà un superG sabato 28 alle ore 19.45. Domenica 29, invece, si tornerà alle discipline tecniche, con un gigante previsto alle 18.00 ed alle 21.00.

Ottenuto il lasciapassare della FIS, le piste statunitensi sono pronte per ospitare le gare, anche grazie alle temperature rigide, tra -7 e -13 °C, che permetteranno di innevare del tutto le sezioni di gara. Previste precipitazioni nevose solo nella giornata di sabato. Sono 14 i convocati dell’Italia, con Giovanni Franzoni chiamato al doppio impegno, dovendo gareggiare in entrambe le specialità.

L’Italia avrà a disposizione otto pettorali in superG, ed il DT Max Carca ha convocato Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni e Max Perathoner. Saranno sette, invece, gli azzurri al via in gigante, ovvero Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger.