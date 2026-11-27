La Coppa del Mondo di sci alpino è sbarcata negli Stati Uniti. Da una parte le donne a Killington nel Vermont, dall’altra gli uomini a Copper Mountain nel Colorado. Una due giorni di gare che vedrà anche alzarsi il sipario sulla stagione della velocità, visto che in programma sabato c’è un superG, mentre domenica spazio nuovamente alle discipline tecniche con il gigante.

Al maschile il Circo Bianco è tornato nella località americana solo lo scorso anno, dopo un assenza che durava addirittura dal 1976. A vincere in supergigante fu Marco Odermatt, che è anche questa volta il principale favorito. Lo svizzero ritorna in gara dopo oltre un mese dal gigante di Soelden e punta alla doppietta in questo fine settimana. La sensazione è quella che sia favorito soprattutto in superG, mentre in gigante pare abbia perso un po’ di smalto ed in questo momento Pinheiro Braathen è superiore.

Restando sempre sulla prima delle due gare, il superG, si apre la stagione per moltissimi protagonisti, tra cui il campione olimpico Franjo Von Allmen. Lo svizzero è forse il grande rivale nella velocità di Odermatt e punta a conquistare almeno una delle due coppe di specialità, ma avrà bisogno di quella continuità che spesso gli è mancata durante la stagione. Fari puntati anche in casa Austria con Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser che sono assolutamente tra gli uomini da attenzionare in superG, anche perché hanno occupato loro il podio lo scorso anno a Copper.

C’è ovviamente grande attesa per Giovanni Franzoni e Dominik Paris, che sono senza il minimo dubbio le migliori carte che l’Italia possa giocarsi. Il bresciano vuole essere competitivo fin da subito e non nasconde il sogno di poter battagliare con i due svizzeri per le sfere di cristallo. Dall’altra parte c’è il veterano altoatesino, che non ha mai troppo amato le nevi americane, ma che comunque vuole cominciare al meglio la sua stagione.

Si passa poi alla domenica con il gigante, dove il grande favorito è Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano ha trionfato a Soelden e poi anche in slalom a Levi, mentre è uscito a Gurgl. Il sudamericano vuole il bis tra le porte larghe e sarà sicuramente affascinante il duello a distanza con Marco Odermatt.

Nessuno dei due però, è salito sul podio nella passata stagione, con la vittoria dell’austriaco Stefan Brennsteiner davanti al norvegese Henrik Kristoffersen e al croato Filip Zubcic. Forse solo Brennsteiner sembra essere nella condizione di provare a risalire sul podio, mentre in casa Norvegia sembra avere più possibilità Atle Lie McGrath. Altro candidato di spessore per il podio o addirittura la vittoria è sicuramente lo svizzero Loic Meillard, che ha concluso terzo a Soelden dietro ai due grandi duellanti.

L’Italia in gigante punta soprattutto su Alex Vinatzer, ma l’altoatesino è sempre imprevedibile ed è un po’ capace di tutto. Un’altra Top-10 dopo quella di Soelden sarebbe sicuramente un risultato confortante, ma l’altoatesino può anche puntare a qualcosa in più. C’è curiosità poi nel vedere ancora Giovanni Franzoni in gigante, con l’obiettivo sicuramente di fare punti e riscattare l’amara uscita dell’esordio sul Rettenbach.