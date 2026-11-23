Un altro fine settimana dedicato completamente allo slalom è andato in archivio e questa volta per l’Italia è il settore femminile a sorridere rispetto a quella maschile. In quel di Gurgl il miglior risultato è stato il nono posto di Lara Della Mea, anche se ci sono molti rimpianti per la nativa di Tarvisio, vista la posizione che occupava a metà gara. La domenica, invece, è stata opaca per i colori azzurri, con Alex Vinatzer che ha mancato l’esame della conferma.

L’Italia aveva sognato dopo la prima manche dello slalom femminile, visto che Lara Della Mea aveva sfruttato al meglio il cambio di visibilità, chiudendo addirittura al terzo posto, un fatto che per una slalomista italiana non accadeva addirittura dal dicembre 2011. Purtroppo nella seconda manche forse la nativa di Tarvisio ha pagato un po’ di pressione e forse ha preferito non rischiare troppo, trovando comunque un piazzamento in Top-10. La strada comunque è quella giusta e adesso serve solo un po’ più di coraggio, partendo già dal weekend di Killington e poi quello a Mont Tremblant in Canada.

Della Mea è l’unica delle azzurre arrivate a punti, nonostante la presenza di Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani nella seconda manche, con entrambe le italiane uscite nello stesso punto della pista e che hanno perso un’occasione importante di ottenere punti pesanti per abbassare il pettorale, soprattutto Mondinelli che era sedicesima a metà gara. Ci vorrà ancora del tempo, invece, per Martina Peterlini e Marta Rossetti, entrambe ancora lontane dalla miglior condizione e che hanno bisogno di mettere passaggi su passaggi in slalom per ritrovare la forma.

Passaggio a vuoto, invece, ancora per Anna Trocker, che è alla seconda uscita consecutiva. Non devono assolutamente partire i processi ora sulla diciassettenne azzurra, ma sicuramente dal suo inizio di stagione ci si aspettava un po’ di più. La preoccupazione è quella che non entri in un loop negativo, che le uscite in slalom consecutive possono creare. Servirà reagire prontamente dalla trasferta nordamericana.

Anche il giorno successivo a Gurgl solo un azzurro ha concluso a punti ed è Tobias Kastlunger, che è riuscito a chiudere al 24° posto. Un risultato per lui sicuramente positivo, ma che dimostra che l’Italia senza Alex Vinatzer davvero recita solo il ruolo della comparsa.

Purtroppo lo slalom di Gurgl di Alex Vinatzer è durato solo poche porte della prima manche. Una scivolata su una curva verso sinistra. Un errore per l’altoatesino, che arrivava dal quinto posto di Levi e sul quale c’era tanta attesa, soprattutto per capire se davvero si poteva cominciare a sperare di trovare un po’ di continuità. Rimandato all’esame e attesa ora per il gigante di Copper.