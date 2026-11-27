Comincia la trasferta nordamericana per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne partono da Killington, che ospiterà questo fine settimana un gigante ed uno slalom. Dunque discipline tecniche ancora protagoniste proprio come finora in questa prima parte di stagione tra Soelden, Levi e Gurgl.

La notizia di questo weekend è sicuramente il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin, che manca al cancelletto di partenza proprio dalla gara d’esordio sul Rettenbach. L’americana aveva già fatto sapere di saltare i due successivi slalom, dando appuntamento proprio nel Vermont, dove sarà impegnata sia in gigante sia in slalom. Una località dai dolcissimi ricordi tra i pali stretti, viste le sei vittorie per Shiffrin (cinque consecutive dal 2016 al 2021); mentre in gigante incredibilmente la nativa di Vail non ha mai vinto ed anzi nel 2024 ha subito un gravissimo infortunio proprio nella gara che le avrebbe potuto dare la centesima vittoria in Coppa del Mondo.

Non c’è solo il ritorno di Shiffrin, ma anche quello di Sofia Goggia per quanto riguarda i colori azzurri. Infatti la bergamasca sarà al cancelletto di partenza in gigante e sicuramente è un bel segnale per l’azzurra anche in vista delle gare veloci di Beaver Creek tra due settimane. Peccato per la cancellazione dei due giganti di Tremblant (verranno recuperati in Europa), che avrebbero permesso a Goggia di mettere ancora più chilometri di gara sotto gli sci.

Fari puntati a Killington soprattutto su Lara Colturi, che nell’ultimo slalom di Gurgl ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria nel Circo Bianco. La rappresentante dell’Albania si è sbloccata e si presenta a Killington con anche il pettorale rosso della leader di classifica generale e sicuramente come la più in forma tra le favorite sia in gigante sia in slalom. Non è assolutamente una follia pensare addirittura a Colturi che può puntare alla doppietta.

Altra atleta molto attesa è Paula Moltzan, che gareggia in casa e ha vinto il gigante d’esordio a Soelden, faticando poi nei due successivi slalom e dunque vorrà essere protagonista davanti al proprio pubblico. Voglia di riscatto soprattutto per la svizzera Camille Rast, che ha iniziato la stagione un po’ con il freno a mano tirato. Chiaramente l’attenzione è posta anche sulla tedesca Emma Aicher, che finalmente ritrova il duello con Mikaela Shiffrin e che vorrà mettere ulteriori punti in cascina per una lotta alla Coppa del Mondo generale che sembra abbastanza indirizzata verso la tedesca, pensando poi anche alle gare veloci.

In gigante sicuramente vorrà essere protagonista l’austriaca Julia Scheib, che è uscita a Soelden quando sembrava davvero volare e dominare sul resto della concorrenza. In casa Austria poi si punta molto anche in slalom su Katharina Truppe, che è certamente tra le pretendenti per il podio. Tra le fila della Svezia occhio soprattutto su Sara Hector per il gigante e Anna Swenn Larsson per lo slalom; senza dimenticare la croata Zrinka Ljutic, che appare in netta ripresa dopo un anno passato veramente complicato. Sempre tra le porte larghe non si può lasciar fuori dalla contesa la neozelandese Alice Robinson.

Già detto di Goggia, sicuramente c’è attenzione in casa Italia per Lara Della Mea. La nativa di Tarvisio punta a fare una bella gara sia in gigante sia in slalom, dove l’obiettivo è prima di tutto centrare due piazzamenti almeno in Top-10 e magari anche qualcosa in più. In gigante nuova occasione per Marta Bassino su una pista che le piace molto e che l’ha vista vincere nel 2019 e poi chiudere seconda nel 2022. Servirà ancora un po’ di tempo per rivedere veramente competitiva la piemontese, ma sarà importante centrare almeno una qualificazione alla seconda manche.

Tante le azzurre con questo obiettivo tra gigante e slalom, come per esempio una Marta Rossetti che ha sempre avvicinato le prime trenta tra i rapid gates e che vuole davvero conquistare i primi punti della sua stagione. C’è poi il capitolo Anna Trocker, sulla quale ovviamente c’è grande attesa e che forse ha sentito un po’ di pressione in un avvio un po’ complicato con anche due uscite consecutive in slalom. Un buon risultato in gigante darebbe poi alla giovane azzurra la fiducia giusta per fare qualcosa di buono anche in slalom il giorno dopo.