Scherma, dieci fiorettiste azzurre qualificate in tabellone a Plovdiv

Saranno dieci le azzurre protagoniste nel tabellone principale della seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in corso di svolgimento a Plovdiv in Bulgaria. Per via del ranking erano già ammesse Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi.

Nessuna italiana si è qualificata direttamente dopo la fase a gironi, finendo così per passare da una serie di assalti di turni preliminari. A centrare la qualificazione sono state Martina Sinigalia, Irene Bertini, Aurora Grandis, Carlotta Ferrari e Matilde Molinari.

Peccato per il derby azzurro che si è venuto a creare nell’ultimo turno dei preliminari, con Matilde Molinari che ha battuto Greta Collini con il punteggio di 15-10. Eliminata sempre negli assalti preliminari anche Francesca Palumbo, sconfitta 11-6 dalla russa Inna Zorina.

Domani tocca alle qualificazioni maschili. In pedana scendono Giulio Lombardi, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso ed Emanuele Iaquinta; mentre sono certi della qualificazione per via del ranking Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini.