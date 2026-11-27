L’attesa è terminata. È il momento di entrare in pista per iniziare ufficialmente la nuova stagione. La Coppa del Mondo di slalom parallelo di snowboard prende il via con le prime due tappe previste in terra cinese: il 28-29 novembre si gareggerà a Snow Ruyi, mentre la settimana successiva gli atleti si sposteranno a Mylin.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni di recitare un ruolo da assoluta protagonista a partire dalla prima tappa. Sono in calendario uno slalom gigante parallelo maschile e femminile nella giornata di sabato e la gara a squadre di domenica.

In campo maschile gli azzurri sono senza dubbio una delle potenze di riferimento del panorama internazionale e possono schierare Maurizio Bormolini, vincitore della Coppa di cristallo nell’ultima annata, e l’eterno Roland Fischnaller, detentore del titolo iridato, che ha deciso di prolungare ancora la propria carriera.

In campo femminile le maggiori speranze italiane di riuscire a ottenere un risultato di prestigio sono affidate a Lucia Dalmasso, atleta che ha conquistato il bronzo olimpico a Milano Cortina 2026, e a Elisa Caffont. Il fine settimana si concluderà con la prova a squadre nella quale la formazione azzurra è pronta a dare battaglia.