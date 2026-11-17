Doveva essere semplicemente il tentativo di lanciare un nuovo format in grado di dare al vincitore il titolo di “FIDE World Combined Champion”, si è trasformato in qualcosa che ha generato un livello di attenzione non normale negli scacchi. Teatro della questione: Budapest, Ungheria. Qui si gioca il Total Chess World Championship 2026-2027, in quello che è un vero e proprio “torneo pilota” in questo senso. Poi ce ne saranno altri due e, infine, una Grand Final.

Veniamo dunque a questo evento pilota. Il regolamento, innanzitutto: tre cadenze di gioco, “Fast Classic” (una nuova tipologia di cadenza classica ora riconosciuta per le variazioni ELO anche dalla FIDE in determinati tornei autorizzati, 45’+30″ a giocatore con l’incremento valido dalla prima mossa), rapid (15’+10″) e blitz (3’+2″). 24 i partecipanti, suddivisi in quattro gironi da sei. Non prima, però, di un torneo blitz a sistema svizzero pre-torneo (10 novembre), su nove turni, vinto da Magnus Carlsen su Maxime Vachier-Lagrave e Levon Aronian.

Proprio sul norvegese si concentra il racconto di quanto accade nei quattro gironi, dove si giocano due partite al giorno dall’11 al 15 novembre. In essi il risultato del torneo blitz funziona da criterio di spareggio. Sistema di punteggio calcistico: 3 punti a vittoria, 1 a patta e 0 a sconfitta (non è la prima volta di un simile esperimento). Non è stato un momento facile per tanti: crollato l’uzbeko Nodirbek Abdusattorov, crollato anche l’indiano Praggnanandhaa, non bene nemmeno il tedesco Vincent Keymer, ma soprattutto male oltre le aspettative Magnus Carlsen. Per lui due patte con Giri, due con Mishra, e poi una sconfitta e una patta con Martirosyan, prima di altre patte con Mamedyarov e Nepomniachtchi. Risultato: quinto posto nel girone C e accesso al Knockout Bracket 5, quello dei quinti classificati.

Per contro, il vero volo lo realizza Fabiano Caruana. Che, a un certo punto, sembra poter davvero fare quello che nessuno sognava da tempo: sorpassare Carlsen al numero 1 del mondo. Vince parecchio: due volte con Praggnanandhaa, una con Rapport, una con Keymer, due patte con Le Quang Liem. Una sola la sconfitta, all’ultimo turno contro Artemiev, il che per il momento lo tiene virtualmente al numero 3 del mondo.

Alla fine dei conti, ad ogni modo, Caruana entra nella sessione dedicata al Knockout Stage con un ELO virtuale di 2790, contro il 2792 di Hikaru Nakamura (che a Budapest non c’è) e il 2801.2 di Carlsen, che si è sostanzialmente “bruciato” tantissimo ELO, rischiando di scendere per la prima volta da 17 anni sotto quota 2800 (salì sopra di essa nel novembre 2009). E a questo punto succede di tutto. Prima, però, il regolamento del Knockout Stage: quattro blitz, due rapid e una Fast Classic sia nel primo che nel secondo giorno, e questo vale per semifinali, finale 3° posto e finale 1° posto. All’atto pratico: oggi e domani semifinali, 19 e 20 finali.

Anche il punteggio è da capire concretamente: nelle blitz 1 punto a vittoria e 0,5 per patta, nelle rapid 4 a vittoria e 2 per patta, nelle Fast Classic 8 per vittoria e 4 per patta. Con una sottigliezza: i punteggi del primo giorno di knockout e quelli del secondo sono distinti. Per meglio dire, dopo il primo giorno si riazzerano i punti, con il risultato della giornata che resta acquisito. Così, se il giocatore A vince il primo giorno e il giocatore B vince il secondo, per risolvere la questione c’è l’Armageddon, cioè quel concetto blitz per cui il Bianco ha più minuti del Nero, ma può solo vincere, mentre il Nero può anche pattare.

Se nel tabellone 1 Caruana va in difficoltà contro Alireza Firouzja (il francese vince tutte le blitz, poi i due ne vincono una a testa e in Fast Classic pattano. Firouzja è avanti 12-8, potrebbe verosimilmente sfidare Giri, e al momento Caruana cede un minimo ELO, andando a 2789.6. Ma l’inverosimile accade nel tabellone 5, alla voce Magnus Carlsen contro Bibisara Assaubayeva.

Il norvegese, contro la kazaka, vince tre blitz, patta la quarta, vince le due rapid e va sull’11,5-0,5 e rendendosi de facto irraggiungibile. Ma, quando si tratta di giocare la Fast Classic, semplicemente Carlsen non si presenta. 15 minuti dopo che Assaubayeva è sola alla scacchiera al norvegese viene assegnata la sconfitta a forfait. Ne nasce subito un vespaio di polemiche, anche perché qui c’è un piccolissimo, ma grandissimo, dettaglio: senza presentarsi alla scacchiera, Carlsen non perde ELO anche se ufficialmente è sconfitto, e così resta alla quota virtuale di 2801.2 che già aveva. Questo, peraltro, lascia immutata la questione della lotta per il numero 1 (nella quale, sotto circostanza particolari, potrebbe entrare anche Javokhir Sindarov nel match mondiale contro Gukesh).

Il numero 1 del mondo, dal canto suo, alla tv norvegese TV 2 ha difeso il proprio comportamento affermando che il match era già vinto (almeno per la giornata di oggi), e che non presentarsi sarebbe semplicemente stato come perdere una partita senza significato. L’agenzia NTB, dal canto suo, riferisce di come Carlsen sia rimasto sorpreso di dover comunque disputare la Fast Classic, poi si è confrontato con gli organizzatori e ha optato per la successione degli eventi narrata. Da più parti, però, il suo modo di agire è stato soggetto a una pioggia di critiche. Eppure per evitare tutto questo sarebbe bastata una menzione esplicita del giocare tutte le partite nel regolamento. Un dettaglio che, per fare un esempio, nel Grand Chess Tour già c’è.