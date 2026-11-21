Momento storico doppio nel salto con gli sci femminile. Per la prima volta da quando esiste la Coppa del Mondo apposita cinque saltatrici di uno stesso Paese arrivano ai primi cinque posti di una gara valida per la Sfera di Cristallo, nello specifico quella di Lillehammer odierna. In questo caso si tratta della Norvegia. A vincerla, peraltro, è Eirin Maria Kvandal per dispersione, con due salti da 135.5 e 130 metri per 149.3 e 132.2 punti, un totale di 281.5 e la vittoria sia nella prima che nella seconda serie. In pratica, per usare un termine non del salto, “hat trick” che più non si può.

La seconda posizione tocca a Ingvild Synnoeve Midtskogen, che rimane estremamente distante (263.8), mentre la terza è l’altra parte del doppio di cui si parlava in precedenza. Chiudendo a 263.1, Gyda Westvold Hansen è infatti la prima saltatrice della storia a conquistare un podio di Coppa del Mondo dopo averne già trovati in combinata nordica (per lei, in realtà, non si tratta solo di “trovati”: 40 podi di cui 23 vittorie, 5 titoli mondiali tra individuali e di squadra e due Sfere di Cristallo vinte).

Quarta posizione per Anna Odine Stroem (243.4) e quinta per Heidi Dyhre Traserud (232), poi decisamente più staccate le altre. Sesta l’austriaca Hannah Wiegele a 225,7, settima la slovena Nika Vodan a 221.7, ottava la tedesca Selina Freitag a 218.5, nona la giapponese Nozomi Maruyama a 216.8 e decima la tedesca Agnes Reisch a 216.5. Poiché da Wiegele a Maruyama si trovavano tutte fuori dalla top ten prima della seconda serie, e poiché contestualmente molte della precedente top ten sono crollate in classifica, è facile capire quanto le condizioni del vento e, in generale, del meteo abbiano condizionato la gara, al netto anche dei cambi di stanga di partenza. 17° posto per Nika Prevc a quota 197.1 (senza mai essere protagonista).

In casa Italia proprio il vento non aiuta particolarmente Jessica Malsiner, 21a a 188.1, ma comunque non è tutto da buttare per questo inizio di stagione, anzi. Per quanto riguarda Martina Zanitzer, invece, eliminazione già nella prima serie con 79.2 e il 36° posto.