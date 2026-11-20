Come ampiamente preventivato dalla vigilia, è la Norvegia a prendersi la vittoria della gara a squadre di Lillehammer che inaugura, nei fatti, tutto ciò che concerne la Coppa del Mondo di salto con gli sci. Il quartetto formato da Gyda Westvold Hansen (che mette insieme performance di livello da potenziale corsa di testa in Coppa femminile), Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal e Marius Lindvik stravince con 1012.4 punti.

Un divario che, nei fatti, è enorme nei confronti di tutti, con il Giappone secondo a quota 951.3 con Yuki Ito, Ryoyu Kobayashi, Nozomi Maruayama e Ren Nikaido (sia Ito che Maruyama, peraltro, si prendono lo sfizio di vincere la propria rotazione l’una nella prima serie e l’altra nella seconda). Il podio lo completa l’Austria con Lisa Eder divenuta Lisa Fettner per matrimonio (e recenti schermaglie interne al team austriaco), Raffael Zimmerman, Julia Muehlbacher e Jan Hoerl. Il punteggio è 893.5.

I punti sono 12.2 in più della Slovenia, con Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan e Domen Prevc; in particolare, Vodan va a vincere la terza rotazione nella seconda serie. Nettamente più indietro tutte le altre squadre, con la Germania quinta a 821.7 con Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag e Pius Paschke.

Sesta la Finlandia (801.2) con Jenny Rautionaho, Kasperi Valto, Sofia Mattila e Antti Aalto, settima la Polonia (676.6) con Anna Twardosz, Maciej Kot, Kamila Karpiel e Kacper Tomasiak. La buona notizia in casa Italia è l’ottavo posto: buona la performance di Martina Zanitzer, Francesco Cecon, Jessica Malsiner e Giovanni Bresadola (che hanno tutti, peraltro, discrete credenziali anche per le gare individuali). Restano fuori dalla seconda serie Cina, Francia, USA (con però i picchi di Josie Johnson) e Cechia.