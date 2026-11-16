Salto con gli sci, l’Italia maschile fluttua a una quota costante. Obiettivo zona punti a ripetizione per gli azzurri

L’Italia maschile del salto con gli sci riparte esattamente da dove aveva concluso, ossia da un livello medio-alto che permette al movimento azzurro di essere annoverato fra le nazioni di terza fascia. D’altronde la squadra tricolore non si può certo confrontare con le sei superpotenze (Austria, Germania, Slovenia, Giappone, Norvegia e Polonia) e neppure ai Paesi di secondo rango (Svizzera, Finlandia e Usa).

Per la verità, nei recenti momenti di massimo splendore, l’Italia poteva ambire a essere considerata un’attrice di secondo livello. Pur senza avere la quantità di atleti a disposizione di finnici e statunitensi, ci sono state fasi nelle quali i picchi di rendimento degli azzurri erano comparabili a quelli dei saltatori sinivalkoinen e stars&stripes. Tuttavia, si è rivelato difficile restare costantemente su tali standard, soprattutto a causa dell’esiguo numero di praticanti (se c’è un solo infortunio, si perde un terzo della “potenza di fuoco”), ma anche per qualche passaggio a vuoto sul tema di adeguamento ai materiali, ambito in cui la ricerca è esasperata.

Dunque, gli atleti con lo Stellone sul passaporto volano perennemente a una quota che fa loro lambire la termosfera. L’habitat naturale è, però la mesosfera. Chiaramente, l’esosfera è riservata a chi tira le fila del salto maschile (le superpotenze di cui sopra). Cionondimeno, l’Italia è ben al di sopra della stratosfera e della troposfera. Essere in terza fascia, accarezzando la seconda, laddove di fasce ce ne sono cinque, significa avere diritto di cittadinanza nei contesti più qualificati.

Le prospettive dei singoli atleti non sono molto differenti da quelle descritte negli ultimi anni. Alex Insam, classe 1997, e Giovanni Bresadola, nato nel 2001, sono ancora giovani se si considera la piega presa dalle parabole agonistiche in termini di anagrafica. L’obiettivo del sudtirolese e del trentino sarà quello di entrare quante più volte possibile in zona punti, cercando di far breccia nelle prime quindici posizioni quando le circostanze saranno particolarmente favorevoli.

Sinora la dimensione di Francesco Cecon, a sua volta classe 2001, non è stata la medesima di quella dei compagni di squadra. Tuttavia, sul finire del 2025-26 il friulano ha mostrato un deciso progresso in termini di risultati. Gli addetti ai lavori di provata competenza affermano che, seppur con caratteristiche diametralmente opposte rispetto a quelle dei più blasonati connazionali, in termini di talento puro non è inferiore agli altri due. Finora gli sono mancate fiducia e convinzione. Se dovessero essere guadagnate, allora il figlio d’arte potrebbe realizzare la miglior stagione della sua carriera.

Alle spalle di questo terzetto, si vedrà se emergerà qualche ragazzo capace di salire di colpi al punto tale da diventare presentabile in Coppa del Mondo. In tal senso, chi è più vicino a poter fare la propria dignitosa figura nel massimo circuito è il ventenne Maximilian Gartner, la cui attività agonistica è però agli albori. È ancora troppo presto per fare previsioni di qualsiasi tipo sulle sue prospettive concrete.