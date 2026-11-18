Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, la lunga lista dei ritirati nel 2026. Spiccano Kamil Stoch e Katharina Althaus
Al termine di qualsiasi ciclo olimpico, la lista degli atleti ritirati in qualunque disciplina è molto lunga. Non fa eccezione il salto con gli sci, la cui Coppa del Mondo 2026-27 è prossima a cominciare. Prima dell’inizio del nuovo inverno è dunque bene fare mente locale, per capire quali sono i protagonisti e le protagoniste che hanno deciso di appendere sci e casco al chiodo.
Nel settore maschile spicca l’addio del polacco Kamil Stoch, che a 39 anni ha deciso di dire basta dopo aver imboccato la parabola discendente e aver vinto quasi tutto. Un altro addio di grido è quello dell’austriaco Manuel Fettner, oggi diventato l’allenatore della moglie Lisa Eder. Pardon, Lisa Fettner, avendo assunto il nuovo cognome. Per il resto hanno salutato comprimari o terze linee.
Fra le donne, ci sono diversi nomi altisonanti, a cominciare da quello di Katharina Schmid (nata Althaus) e quello di Ema Klinec, che ha sorprendentemente detto “basta” la scorsa settimana. Tra le atlete di seconda fascia, vanno sottolineati i ritiri di Anna Rupprecht e Julia Kykkanen. Non è invece un addio quello di Silje Opseth, bensì una pausa maternità. Comunque, non la vedremo in azione, seppur temporaneamente.
In generale, di saltatori o saltatrici ancora sulla cresta dell’onda che abbiano deciso di porre un termine alla propria carriera non ce ne sono. Tutti i big del circuito proseguono. Certo i vari e le varie Stoch, Althaus, Fettner e Klinec hanno scritto pagine di storia della disciplina. Cionondimeno, avevano vissuto giorni migliori di quelli dell’ultimo anno. A seguire, l’elenco completo dei ritiri annunciati.
SALTO CON GLI SCI MASCHILE
BELSHAW Erik (USA) [2004] {Stagione Sabbatica}
BOYD-CLOWES Mackenzie (CAN) [1991]
DEAN Decker (USA) [2000]
FETTNER Manuel (AUT) [1985]
HUBER Daniel (AUT) [1993]
JUROSZEK Kacper (POL) [2001] {Carriera Sospesa}
KRZAK Jaroslaw (POL) [2000]
LEITNER Clemens (AUT) [1998]
LISSO Justin (GER) [1999]
PILCH Tomasz (POL) [2000]
RAINER Stefan (AUT) [1999]
RESINGER Peter (AUT) [2000]
STOCH Kamil (POL) [1987]
URLAUB Andrew (USA) [2001]
VILLUMSTAD Fredrik (NOR) [1999]
SALTO CON GLI SCI FEMMINILE
BELSHAW Annika (USA) [2002]
EILERS Natalie (CAN) [1998]
HOLLANDT Anna {Née RUPPRECHT} (GER) [1996]
JENCOVA Veronika (CZE) [2004]
JONES Paige (USA) [2002]
KLINEC Ema (SLO) [1998]
KINDLIMANN Rea (SUI) [2002]
KYKKÄNEN Julia (FIN) [1994]
KOBAYASHI Yuka (JPN) [1994]
KONDERLA-JUROSZEK Nicole (POL) [2001] {Carriera Sospesa}
MIDTSUNSTAD Nora (NOR) [2003]
OPSETH Silje (NOR) [1998] {Pausa Maternità}
ROCHAS Caroline (FRA) [1992]
SCHMID {Née ALTHAUS} (GER) Katharina [1996]