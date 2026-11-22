Si conclude in modo iper positivo il weekend di Raul Fernandez. Lo spagnolo ha infatti ottenuto il terzo posto in occasione della gara lunga valida per il GP del Portogallo, atto numero ventuno del Motomondiale 2026 di MotoGP appena terminata presso il tracciato di Portimao.

Per la precisione il pilota in forza al team Trackhouse Aprilia ha ceduto il passo alle due ufficiali guidate rispettivamente da Marco Bezzecchi e Jorge Martin, piazzatasi rispettivamente al primo e al secondo posto. Non soddisfatto al 100%, l’iberico ha commentato la sua giornata una volta arrivato ai microfoni del parco chiuso.

“Sono contento di essere qui, oggi è stato un giorno speciale perché per il team ufficiale c’era ancora il titolo costruttori in ballo – ha detto Fernandez – Oggi non sono riuscito a battagliare per la vittoria, ci avevo provato anche ieri. Ho provato a mantenere alta la concentrazione; tuttavia credo che ci sia mancato qualcosa, ma sono contento di questo podio“.

Fernandez ha poi chiosato: “Sono felice di aver terminato bene questo weekend, ma credo che dentro di me manchi ancora qualcosa. Proverò a guardare prima possibile la gara per capire cosa non ha funzionato, in modo da poter arrivare a Valencia preparato“.