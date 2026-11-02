Quante posizioni guadagna Mattia Bellucci nella classifica mondiale? Best ranking nel mirino a Parigi

Mattia Bellucci si conferma in un ottimo periodo di forma e batte in due set il connazionale Lorenzo Sonego al primo turno del tabellone principale del Masters 1000 di Parigi 2026. Per il tennista lombardo si tratta del nono successo nelle ultime dieci partite disputate, con l’unica sconfitta rimediata il 22 ottobre sul veloce indoor di Almaty contro il francese Terence Atmane per 7-5 al tie-break del terzo set.

Il 25enne nativo di Busto Arsizio ha collezionato tre vittorie consecutive nel giro di tre giorni a Parigi, superando due turni nelle qualificazioni e poi aggiudicandosi il derby odierno con Sonego al debutto nel main draw. Bellucci continua dunque a mettere fieno in cascina nella fase conclusiva della stagione e potrebbe raggiungere lunedì prossimo il nuovo best ranking.

L’azzurro ha cominciato la settimana corrente al 66° posto della classifica mondiale, mentre in passato si era spinto al massimo fino alla 63ma piazza della graduatoria ATP (il 14 luglio 2025). Il percorso effettuato sin qui nella capitale francese ha proiettato Bellucci in 60ma posizione nel ranking virtuale, ma diversi giocatori potrebbero ancora superarlo da qui a domenica mettendo a rischio il suo best ranking aggiornato.

Per essere certo di entrare nella top60 Mattia dovrà vincere un altro incontro, in attesa di conoscere se dovrà affrontare tra due giorni il padrone di casa transalpino Arthur Rinderknech o l’argentino Francisco Cerundolo.

RANKING MATTIA BELLUCCI ATP PARIGI 2026

Ranking lunedì 2 novembre: 824 punti, 66° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 879 punti, 60° posto.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 929 punti, 58° posto.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1029 punti, 52° posto.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1229 punti, 41° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1479 punti, 33° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1829 punti, 27° posto virtuale.