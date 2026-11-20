Otto italiane saranno protagoniste nello slalom femminile di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Le azzurre cercheranno di distinguersi sulle nevi della località austriaca, dove andrà in scena la seconda gara stagionale tra i pali stretti. L’appuntamento è per sabato 21 novembre: prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30.

Tre italiane figurano nelle prime trenta: Lara Della Mea figura nel secondo sottogruppo di merito, pettorale numero 23 per Martina Peterlini, dorsale numero 28 per Marta Rossetti. Si spera in una buona prova da parte della promettente Anna Trocker (numero 34), inseguiranno la seconda manche anche Giulia Valleriani (35), Alice Pazzaglia (37), Emilia Mondinelli (42) e Giorgia Collomb (47).

Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano 40 secondi dopo l’arrivo dell’atleta precedente, mentre tra il numero 16 e il numero 30 l’intervallo scenderà a 20” dopo la conclusione della prova della sciatrice precedente. Dal 31 in avanti, si scatterà subito dopo l’arrivo del numero precedente. Previsti intervalli di 2’15” dopo i pettorali numeri 15, 22 e 30.

Di seguito i pettorali e gli orari di partenza degli italiani, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom femminile di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (per la prima manche) e RaiSportHD (per la seconda manche); prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE GURGL

Sabato 21 novembre

Ore 10.30 Slalom femminile a Gurgl, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom femminile a Gurgl, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PETTORALI E ORARI DI PARTENZA ITALIANI SLALOM GURGL

Lara Della Mea: pettorale numero 13, ore 10.46 circa.

Martina Peterlini: pettorale numero 23, ore 11.02 circa.

Marta Rossetti: pettorale numero 28, ore 11.08 circa.

Anna Trocker: pettorale numero 34, ore 11.15 circa.

Giulia Valleriani: pettorale numero 35, ore 11.16 circa.

Alice Pazzaglia: pettorale numero 37, ore 11.18 circa.

Emilia Mondinelli: pettorale numero 42, ore 11.23 circa.

Giorgia Collomb: pettorale numero 47, ore 11.28 circa.

Stimata una durata di prima manche di circa 50 secondi. Le prime 15 scattano 40 secondi dopo la conclusione della prova dell’atleta che li precede, poi si scenderà a 20 secondi dopo il termine della gara della sciatrice precedente tra il numero 16 e il numero 30, a seguire si partirà subito dopo che il precedente contendente avrà tagliato la linea del traguardo. Previste paura di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30, 55.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE GURGL

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

3 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head

7 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

8 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

9 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

11 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

12 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

13 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

14 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

16 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

17 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

18 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

19 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

20 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

21 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

22 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

23 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Head

24 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

25 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

26 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

27 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

28 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

29 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

32 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol

33 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

34 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

35 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

38 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic

41 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

42 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

43 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

44 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

45 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

46 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

47 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

48 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

49 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

50 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

51 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

52 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

53 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

54 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

55 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

56 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

57 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

58 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

59 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

60 6537917 ZAYTSEVA Viktoria 2007 USA Atomic

61 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

62 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

63 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Voelkl

64 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

65 45439 MAHON Sophie 2001 AUS Rossignol

66 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU