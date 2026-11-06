Quando MotoGP e F1 oggi (venerdì 6 novembre): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Venerdì 6 novembre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Sul circuito di Interlagos andranno in scena le prime due sessioni di prove libere del GP del Brasile per quanto riguarda la F1, a Lusail spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP del Qatar per la MotoGP.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 12.45 E 17.00

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 16.30 E 20.00

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due turni di prove libere per la F1 con sguardo verso le qualifiche del sabato, mentre in terra oceanica si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere di F1 e delle prove libere e pre-qualifiche di MotoGP in programma venerdì 6 novembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 6 novembre

11.00-11.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

11.50-12.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

12.45-13.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

15.15-15.50 Moto3, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

16.05-16.45 Moto2, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

16.30-17.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

17.00-18.00 MotoGP, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

20.00-21.00 F1, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI (VENERDÌ 23 OTTOBRE): COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213) per le prove libere 1, per gli abbonati; Sky Sport F1 (canale 207) per entrambe le sessioni, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per le prove libere 1, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.