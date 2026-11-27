Mentre stiamo vivendo la prima giornata del fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Motomondiale 2026, è già tempo di pensare a quello che accadrà domani. Sabato 28 novembre, sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo a Cheste, si inizierà a fare sul serio, dato che vedremo le qualifiche delle tre classi e, soprattutto, la Sprint Race della classe regina che andrà ad assegnare i primi punti del weekend.

Quale sarà il programma della giornata ? Sabato 28 novembre si inizierà alle ore 08.40 con le FP2, quella della MotoGP sarà alle ore 10.10 e anticiperà le qualifiche che prenderanno il via alle ore 10.50 con la Q!. La Moto3 andrà in scena alle ore 12.45, mentre quelle della Moto2 scatteranno alle ore 13.40. Il piatto forte di sabato 28 novembre sarà, ovviamente, la Sprint Race delle ore 15.00.

Come ben sappiamo sono già stati assegnati i titoli di MotoGP, a Marc Marquez, e Moto3, a Maximo Quiles. Ne arriverà anche un terzo in casa-Spagna. Rimane solo la Moto2, l’unica a dover ancora assegnare il titolo. Manuel Gonzalez comanda con 4.5 punti di vantaggio su Izan Guevara. Sarà davvero un finale emozionante a Valencia!

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio della Comunitat Valenciana sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno della MotoGP.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2026

Sabato 28 novembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (13 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

PROGRAMMA GP VALENCIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per ogni turno, Sky Sport 1 per MotoGP e qualifiche. TV8 per qualifiche e Sprint Race.

Diretta streaming: NOW e SkyGO. Su TV8.it si potrà vedere la programmazione di TV8

Diretta testuale: OA Sport