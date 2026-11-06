Quando la F1 domani in tv, GP Brasile 2026: orari FP3 e qualifiche

Domani, sabato 7 novembre, l’autodromo José Carlos Pace di Interlagos ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Brasile (ufficialmente GP di San Paolo) 2026, valevole come ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e ultimo capitolo del tripleheader americano dopo le tappe di Austin e Città del Messico.

Sul meraviglioso tracciato sudamericano andrà in scena una delle qualifiche più adrenaliniche dell’anno, con la variabile del meteo che rischia sempre di stravolgere i valori in campo regalando spesso e volentieri delle sorprese. Kimi Antonelli ha già festeggiato il titolo iridato, mentre resta più aperta che mai la battaglia per la seconda piazza in classifica generale con Max Verstappen inseguito da Lewis Hamilton, George Russell e Charles Leclerc.

Le qualifiche della F1 a Interlagos verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali brasiliane in chiaro ed in differita dalle ore 21.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP BRASILE F1 2026

Sabato 7 novembre

Ore 15.30 Prove libere 3 a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 19.00 Qualifiche a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche alle ore 21.25.