Presentato il Giro d’Italia femminile 2027: percorso durissimo, una cronoscalata e la Monte Bianco Stage nel weekend

Il Giro d’Italia Women 2027 andrà in scena dal 29 maggio al 6 giugno. Il percorso della Corsa Rosa in versione femminile è stato presentato stamattina presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, pochi minuti prima che venisse svelato il tracciato dell’evento maschile, che animerà le strade del Bel Paese dall’8 al 30 maggio.

Sono previste nove frazioni per la quarta edizione dell’evento organizzato da RCS Sport e si preannuncia grande spettacolo per quella che è, senza dubbio, la seconda corsa a tappe più importante al mondo dopo il Tour de France. Da annotare che le prime due giornate di gara si disputeranno in contemporanea con le battute conclusive del Giro d’Italia maschile.

Il Giro d’Italia Women 2027 si snoderà per 1.132 km e 17.450 metri di dislivello complessivo. Partenza da Viareggio con una frazione che propone la salita di Pitoro e il circuito finale da affrontare per tre volte, non banale e pensato per le attaccanti e per le big a caccia della prima maglia rosa. La seconda frazione scatterà da Massa, il gruppo dovrà affrontare il Passo del Bracco e San Martino Noceto, prima di arrivare a Genova con possibile volata.

Sprint assicurato a Viadana il giorno successivo, poi si farà sul serio martedì 1° giugno con il durissimo arrivo al Passo della Presolana, dopo aver affrontato il Col di Ganda e il Colle di Zambla. Mercoledì 2 giugno si festeggerà la Repubblica con uno sprint a Cassano d’Adda, a precedere la famigerata Bergamo-Madesimo: 137 km con arrivo a Valle Spluga dopo essere transitate sul Passo San Marco. Ultima volata a Rho il 4 giugno, a seguire un weekend di fuoco: prima la cronoscalata di Valdigne (11 km) e poi la ribattezzata Monte Bianco Stage, 132 km con Doues, Verrogne, Saint-Nicolas, Colle San Carlo e arrivo a Courmayeur.

PERCORSO GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2027

Prima tappa (sabato 29 maggio): Viareggio-Viareggio, 124 km ***

Seconda tappa (domenica 30 maggio): Massa-Genova, 139 km ***

Terza tappa (lunedì 31 maggio): Cogorno-Viadana, 171 km **

Quarta tappa (martedì 1° giugno): Credaro-Passo della Presolana, 131 km ****

Quinta tappa (mercoledì 2 giugno): Cassano d’Adda-Cassano d’Adda, 140 *

Sesta tappa (giovedì 3 giugno): Bergamo-Madesimo, 137 km *****

Settima tappa (venerdì 4 giugno): Carugate-Rho, 147 km *

Ottava tappa (sabato 5 giugno): Valdigne Tudor ITT, 11 km di cronoscalata ****

Nona tappa (domenica 6 giugno): Monte Bianco Stage, 132 km *****