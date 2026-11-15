Perugia-Civitanova oggi, Supercoppa Italiana 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Per la prima volta dall’ultima finale scudetto, Perugia e Civitanova tornano una di fronte all’altra. Non c’è una serie da giocare, né una seconda occasione: domenica 15 novembre alle 18.00, al PalaRaschi di Parma, la Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile si decide in una partita sola. La Sir Susa Scai Perugia difende un trofeo che vince da quattro edizioni; la Cucine Lube Civitanova vuole riportarlo nelle Marche dopo dodici anni. La Lube si presenta con 15 punti in cinque partite di Superlega, l’unica a punteggio pieno, e ha lasciato per strada soltanto due set, a Cuneo e contro Modena. Perugia ha vinto tutte le sei gare di campionato, ma per due volte ha avuto bisogno del tie-break, a Cuneo e a Trento. A Parma gli umbri hanno dovuto rimontare ancora contro l’Itas, chiudendo il quarto set 30-28 al sesto match point. Civitanova ha invece preso il comando della semifinale con Verona sul 7-0 del primo set e non si è più fatta raggiungere.

Il primo nodo per la squadra di Giampaolo Medei sarà togliere il centro a Simone Giannelli. Contro Verona sono arrivati 9 ace, cinque dei fratelli Nikolov, ma per mettere in difficoltà Perugia non serve necessariamente fare punto diretto. Una ricezione staccata riduce le possibilità di giocare con Loser e Solé e dà tempo al muro marchigiano di disporsi su Ferre Reggers. Il belga, però, ha chiuso la semifinale con 20 punti e il 66% in attacco nonostante quattro murate subite: è il riferimento su cui Perugia può contare anche quando la costruzione si fa più prevedibile.

Sull’altro versante, la qualità del primo tocco serve a Civitanova per evitare che il muro umbro possa aspettare Aleksandar Nikolov. Il bulgaro ha firmato 16 punti contro Verona, ma la Lube ha altre strade: Bottolo è pericoloso anche in pipe e Loeppky ha chiuso 7 attacchi su 8 in semifinale. Se Simeon Nikolov riesce a coinvolgere Gargiulo e Klimes, Loser e Solé dovranno restare più a lungo al centro. I due argentini hanno firmato 8 dei 10 muri di Perugia contro Trento: impedirgli di arrivare in anticipo sulle bande può valere più di qualche ace.

Perugia può rispondere con la pressione di Plotnytskyi e Semeniuk, entrambi a 17 punti in semifinale, ma dovrà scegliere quando alzare il rischio al servizio: contro l’Itas i 7 ace sono arrivati insieme a 25 errori. Se la partita resterà in equilibrio, concedere troppo dai nove metri significherebbe togliere occasioni al proprio muro proprio nelle rotazioni in cui la Lube potrebbe soffrire di più. Per Angelo Lorenzetti c’è la possibilità di firmare l’ottava Supercoppa di Perugia, la quinta consecutiva, e di staccare la Sisley Treviso nell’albo d’oro. Civitanova insegue il quinto successo, dopo quelli del 2006, 2008, 2012 e 2014. Per ritrovare il trofeo dovrà fare quello che nessuna squadra è ancora riuscita a fare in questa stagione: battere Perugia.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaRaschi di Parma domenica 15 novembre con inizio alle 18.00. E’ prevista la diretta Tv su Raidue, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Vbtv e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Scai Perugia e Lube Civitanova

CALENDARIO FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY OGGI

Domenica 15 novembre – PalaRaschi di Parma

Ore 18.00: Sir Susa Scai Perugia vs Lube Civitanova – Diretta tv su Raidue

PROGRAMMA SUPERCOPPA VOLLEY MASCHILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raidue

Diretta streaming: VBTV e Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport