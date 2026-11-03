Percorso Giro d’Italia 2027: partenza da Trieste, 2 cronometro micidiali, tornano due salite mitiche

Il Giro d’Italia 2027 si disputerà da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio: la centodecima edizione della Corsa Rosa si snoderà lungo le strade del Bel Paese nel cuore della primavera e catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati di ciclismo, offrendo il suo consueto spettacolo che cattura come sempre l’attenzione anche di chi non è solito seguire quotidianamente le vicende sportiva. Il percorso è stato presentato stamattina presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

La prima grande corsa a tappe della stagione prevede ventuno frazioni e due giorni di riposo, il gruppo dovrà affrontare 3.418,9 chilometri e un dislivello totale di 50.250 metri. La Grande Partenza è fissata a Trieste, come ampiamente già annunciato nel corso delle ultime settimane e confermato anche dal Presidente Urbano Cairo prima della clip di presentazione del resto della Corsa Rosa. Ci sarà uno sconfinamento in Slovenia, verrà affrontato il Preneberg e poi si rientrerà nel capoluogo giuliano per una possibile volata.

La seconda frazione si svolgerà interamente in Slovenia, con partenza a Lubiana e arrivo a Koper dopo aver affrontato l’asperità di Srgasi. La terza giornata di gara prevede il via da Cervignano del Friuli e l’arrivo a Possagno, dopo essere passati per la Romea Strata e Santa Maria della Vittoria. Si riprenderà scendendo lungo l’Adriatico: annunciata una volata all’interno del circuito di Misano, seguita dalla tappa sui Muri Marchigiani (Tolentino, Camerino, San Ginesio, Gualdo Tadino, arrivo a Sarnano Sassotetto) e dall’esigente arrivo in quota a Lanciano dopo essere passati da Ripa Teatina e Chieti.

Cerchio rosso sulla settima tappa: cronoscalata di 19,6 km da Sulmona a Campo di Giove. Si proseguirà verso Sud con l’ormai tradizionale tappo di Napoli, dove è annunciata una volata dopo essere passati da Monte Procida. Viene data per molto difficile la tappa che chiuderà la prima settimana: 180 km da Itri al Monte Livata, esigente arrivo in quota. Dopo il giorno di riposo si riprenderà con due tappe lunghe: Palombara Sabina-Norcia (218 km) e Gualdo Tadino-Scarperia (220 km), riservate sulla carta prima agli attaccanti e poi ai velocisti (si arriverà all’interno del circuito del Mugello).

Attenzione alla dodicesima tappa: l’arrivo in salita a Zeri dopo la partenza da Montecatini potrebbe fare la differenza. La volata di Reggio Emilia aprirà le porte a un weekend di fuoco: la durissima quattordicesima tappa con partenza a Cantù proporrà Madonna del Ghisallo, Culmine San Pietro, Miragolo, San Salvatore e Alino prima dell’arrivo in salita ai Piani di Bobbio; la quindicesima frazione sarà una cronometro completamente pianeggiante di 37,3 km dall’Autodromo di Monza a Milano.

L’ultima settimana inizierà con la durissima Sondrio-Aprica: 192 km con passaggi su Mortirolo e Gavia, poi si andrà verso Bormio e si ritornerà verso Tirano per dirigersi verso il traguardo. Due tappe pensate per i velocisti (Chiari-Vò e Rovereto-Sacile) faranno da cuscinetto alla diciottesima frazione: 154 km da Rovereto a Madonna di Campiglio con i Passi Ballino, Durone e Daone prima dell’arrivo in quota. La tappa regina sarà la ventesima: 180 km passando dal Duron e dalla Sella Valcalda prima di affrontare il mitico Zoncolan, una delle salite più dure d’Europa. Annunciata conclusione con la passerella a Roma.

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2027

Prima tappa (sabato 8 maggio): Trieste-Trieste, 172 km ***

Seconda tappa (domenica 9 maggio): Lubiana-Koper, 166 km ***

Terza tappa (lunedì 10 maggio): Cervignano del Friuli-Possagno, 163 km ***

Quarta tappa (martedì 11 maggio): Argenta-Misano Adriatico *, 151 km.

Quinta tappa (mercoledì 12 maggio): Filottrano-Sarnano Sassotetto, 139 km ***

Sesta tappa (giovedì 13 maggio): Alba Adriatica-Lanciano, 148 km ***

Settima tappa (venerdì 14 maggio): Sulmona-Campo di Giove, 19,6 km di cronoscalata ****

Ottava tappa (sabato 15 maggio): Trasacco-Napoli, 219 km **

Nona tappa (domenica 16 maggio): Itri-Subiaco Monte Livata, 180 km ****

Primo giorno di riposo: lunedì 17 maggio

Decima tappa (martedì 18 maggio): Palombara Sabina-Norcia, 218 km ***

Undicesima tappa (mercoledì 19 maggio): Gualdo Tadino-Scarperia, 220 km **

Dodicesima tappa (giovedì 20 maggio): Montecatini Terme-Zeri, 173 km ***

Tredicesima tappa (venerdì 21 maggio): Borgo Val di Taro-Reggio Emilia, 176 km *

Quattordicesima tappa (sabato 22 maggio): Cantù-Piani di Bobbio, 187 km ****

Quindicesima tappa (domenica 23 maggio): Monza-Milano, cronometro individuale di 37,3 km ****

Secondo giorno di riposo: lunedì 24 maggio

Sedicesima tappa (martedì 25 maggio): Sondrio-Aprica, 192 km *****

Diciassettesima tappa (mercoledì 26 maggio): Chiari-Vò, 194 km **

Diciottesima tappa (giovedì 27 maggio): Rovereto-Madonna di Campiglio, 154 km ****

Diciannovesima tappa (venerdì 28 maggio): Rovereto-Sacile, 199 km **

Ventesima tappa (sabato 29 maggio): Pordenone-Monte Zoncolan, 180 km *****

Ventunesima tappa (domenica 30 maggio): Roma-Roma, 131 km *