Patrese esalta Kimi Antonelli: “Prende ancora la paghetta, ha la testa sulle spalle per diventare più forte”

Il talento non basta, servono esperienza, maturità e continuità. Kimi Antonelli ha ancora tanta strada da percorrere, ma le qualità mostrate in F1 hanno già convinto Riccardo Patrese. L’ex pilota italiano, protagonista di una lunga carriera nel Circus, vede nel giovane talento della Mercedes le potenzialità per raggiungere l’élite assoluta dell’automobilismo. Una prospettiva ambiziosa, che comprende nomi del calibro di Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen.

A raccontare il proprio punto di vista è stato lo stesso Patrese, intervistato da Jackpot City Casino, fonte delle dichiarazioni. Secondo l’ex driver, Antonelli ha tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi protagonisti della Formula 1, anche se il percorso di crescita non può considerarsi concluso.

“Kimi deve ancora imparare. È lì solo da due anni. Di sicuro, nei prossimi anni, acquisirà più esperienza e capirà meglio le situazioni, quindi diventerà più forte“, ha osservato Patrese, riconoscendo i progressi già compiuti dal bolognese. La stagione disputata rappresenta, a suo giudizio, una conferma importante delle sue qualità, soprattutto considerando il rendimento della Mercedes e la concorrenza sempre più vicina.

L’ex pilota ha ricordato anche il consiglio dato ad Antonelli a inizio campionato, quando la monoposto di Brackley sembrava avere un vantaggio significativo sulle rivali: “All’inizio dell’anno ho detto a Kimi: ‘Devi vincere quest’anno perché non si sa mai. Quest’anno la macchina è ottima, ma forse l’anno prossimo non lo sarà più’. E lui ce l’ha fatta“.

Un’intuizione che, secondo Patrese, ha trovato conferma in pista. Da qui la convinzione che il giovane italiano possa ambire a un posto tra i fuoriclasse della categoria: “Penso che Kimi abbia il potenziale per entrare in quella cerchia speciale dei grandi campioni: quando parlo della mia epoca e di quelle successive, mi riferisco a Senna, Schumacher, Verstappen ed Hamilton. Sì, penso che abbia il potenziale per entrare in quella cerchia speciale“.

Nel bilancio tracciato da Patrese c’è spazio anche per il confronto interno alla Mercedes. Il giudizio sull’altro pilota della scuderia, George Russell, è particolarmente netto. L’ex driver italiano ritiene infatti che Antonelli abbia mostrato qualcosa in più nel corso della stagione, confermando un’impressione che aveva maturato già nei primi mesi del campionato.

“Ho sempre detto che, dal mio punto di vista, Kimi è più forte di Russell. Questa è la mia opinione – che avevo già all’inizio della stagione – e si è rivelata vera perché Kimi ha davvero surclassato Russell quest’anno“, ha dichiarato.

Un confronto che, tuttavia, non può prescindere da un elemento importante: la fortuna. Patrese riconosce infatti che gli episodi hanno avuto un peso differente nel percorso dei due piloti, con Antonelli favorito da alcune circostanze e Russell penalizzato dalla sorte.

“Dobbiamo ammettere onestamente che la fortuna è stata dalla parte di Kimi, mentre la sfortuna ha colpito George. Sono le piccole cose a fare la differenza nella testa di un pilota“, ha spiegato. Una precisazione che non cambia il suo giudizio sul talento del bolognese, ma invita a considerare anche il peso degli episodi nella valutazione dei risultati.

Per Russell, secondo Patrese, sarà fondamentale riuscire a reagire e dimostrare di poter competere alla pari con il compagno di squadra. “Speriamo che l’anno prossimo Russell non abbia sfortuna e possa dimostrare di essere abbastanza forte da batterlo“.

Il confronto tra i due piloti Mercedes non riguarda soltanto il bilancio della stagione, ma anche le prospettive future. Per Patrese, Russell ha bisogno di ritrovare fiducia e chiudere il campionato con segnali incoraggianti, così da affrontare la pausa invernale con la giusta mentalità.

“Deve dimostrare a se stesso di poter battere Kimi. Per Russell è importante concludere bene la stagione per risollevare il morale durante l’inverno“, ha sottolineato l’ex pilota italiano.

La sfida, del resto, è destinata a proseguire. Antonelli dovrà confermare quanto di buono mostrato, mentre Russell sarà chiamato a rilanciare le proprie ambizioni. Patrese individua proprio nel confronto diretto un passaggio importante in vista del prossimo campionato: “Kimi è campione del mondo, ma l’anno prossimo George vuole diventare campione del mondo, quindi per lui è importante lottare e battere Kimi adesso per prepararsi mentalmente in vista della prossima stagione“.

C’è infine un aspetto meno legato alla pista che Patrese considera determinante per il futuro di Antonelli: la gestione del successo e della crescente popolarità. I risultati sportivi possono infatti aprire le porte a importanti opportunità commerciali, ma anche esporre un giovane campione a distrazioni e tentazioni.

A suo avviso, il rapporto molto stretto di Kimi con la famiglia rappresenta una garanzia importante per mantenere equilibrio e concentrazione anche fuori dall’abitacolo. “Certo, avrà molto successo da quel punto di vista [commercialmente]. Ma la differenza per uno come lui è che è molto legato alla sua famiglia e si fida ciecamente di loro“, ha detto.

A colpirlo è soprattutto un dettaglio relativo alla gestione delle finanze personali del giovane pilota: “Ho letto che riceve ancora una paghetta mensile dalla sua famiglia; non può spendere tutti i soldi che guadagna“.

Un particolare che, nella lettura di Patrese, è significativo: “Non ha idee folli su come spendere i soldi perché è molto legato alla sua famiglia, e loro si prendono cura dei suoi interessi, così non perde la concentrazione“.