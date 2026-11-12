Paola Egonu miglior marcatrice in Serie A1: media punti superlativa! Anna Danesi giganteggia a muro

Paola Egonu svetta in testa alla classifica delle marcatrici della Serie A1 di volley femminile al termine della otto giornata. L’opposto di Milano ha messo a segno ben 187 punti, con una superlativa media di 7,19 segnature per set (ne ha giocati 26 nei primi due mesi di campionato). La bomber ha trascinato la compagine meneghina nel filotto di otto successi consecutivi, utili per balzare al comando della classifica generale a punteggio pieno insieme a Conegliano, quando lo scontro del 22 novembre si avvicina a grandi passi.

L’attaccante veneta ha staccato di venti lunghezze Tatiana Tolok, schiacciatrice di Novara ferma a quota 167 punti, mentre sono più lontane Kiera Van Ryk (154 marcature per la bomber di Scandicci), Giorgia Frosini (139 punti per l’opposto di Talmassons) e Anett Németh (138 con i colori di Chieri). Paola Egonu svetta anche nella graduatoria degli attacchi vincenti (161), sempre davanti a Tolok (142) e Van Ryk (131).

Anna Danesi primeggia nella classifica dei muri: ben 36 stampatone per la centrale di Milano, che ha staccato Maka Aleksic (29, Scandicci) ed Ela Koulisiani (22, Cuneo). Le due giocatrici italiane di Milano e fari della Nazionale si stanno mettendo in bella mostra in questa avvio di stagione sotto la guida del nuovo tecnico Chicco Blengini, in attesa di iniziare l’avventura in Europa e dello scontro diretto con le Pantere.