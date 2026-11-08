Ordine d’arrivo MotoGP, GP Qatar 2026: Bezzecchi vince da dominatore, Marquez ipoteca il Mondiale

Oggi si è disputato il GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Lusail. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato mediorientale e le emozioni non sono mancate, regalando grande spettacolo a tutti gli appassionati in occasione del terzultimo appuntamento di questa intensa stagione.

Marco Bezzecchi ha vinto il GP del Qatar, scattando dalla pole position e non mollando mai la prima posizione. Dopo la controversa caduta occorsa ieri nella Sprint Race in seguito al discusso contatto con Marc Marquez, il centauro della Aprilia ha dominando in lungo e in largo la gara disputata in Medio Oriente, meritandosi il gradino più alto del podio, tornando al successo e dando un segnale importante in questo finale di stagione.

Marc Marquez ha saputo recuperare terreno nella seconda parte della prova, è rientrato su Raul Fernandez ed è riuscito a superarlo nelle battute conclusive, guadagnando un’eccellente seconda posizione in sella alla Ducati ufficiale e compiendo un ulteriore passo verso la conquista del titolo iridato: ormai manca soltanto la matematica certezza per festeggiare la decima corona in carriera. Terza piazza per lo spagnolo Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse, davanti al compagno di scuderia Ai Ogura.

Jorge Martin ha stretto i denti in condizioni fisiche complicate e ha conquistato la settima posizione, ma nei fatti l’alfiere della Aprilia ha alzato bandiera bianca nella lotta per la conquista del Mondiale. Lo spagnolo si è accomodato alle spalle delle KTM di Enea Bastianini (buon quinto) e Pedro Acosta (sesto), mentre Fabio Di Giannantonio ha tagliato il traguardo in ottava piazza con la Ducati VR46. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO GP QATAR MOTOGP 2026

1. Marco Bezzechi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Enea Bastianini (KTM)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Iker Lecuona (Ducati)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Franco Morbidelli (Ducati)

13. Maverick Vinales (KTM)

14. Jake Dixon (Honda)

Rit. Brad Binder (KTM)

Rit. Diogo Moreira (Honda)

CLASSIFICA GP QATAR MOTOGP 2026

1 25 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’29.173 171.1

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’32.256 170.9 3.083

3 16 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’32.787 170.9 3.614

4 13 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’34.058 170.8 4.885

5 11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’36.121 170.7 6.948

6 10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’36.586 170.6 7.413

7 9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 41’43.196 170.2 14.023

8 8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’44.690 170.1 15.517

9 7 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 41’45.430 170.0 16.257

10 6 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’47.131 169.9 17.958

11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’49.448 169.7 20.275

12 4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’49.749 169.7 20.576

13 3 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’50.268 169.7 21.095

14 2 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 41’57.907 169.2 28.734

Non classificati

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 31’01.657 166.4 6 laps

11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 28’56.916 167.2 7 laps