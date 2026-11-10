Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari martedì 10 novembre, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 10 novembre va in scena la decima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. La rassegna a cinque cerchi dedicata agli juniores è ormai entrata nella sua parte conclusiva ed è pronta a regalare ancora grande spettacolo in quel di Dakar (capitale del Senegal), con l’assegnazione di diverse medaglie.

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00

L’Italia cercherà di essere protagonista in terra africana e proverà a salire sul podio con diversi azzurri di prima fascia, in grado di battagliare per il raggiungimento di risultati di rilievo. Riflettori puntati sulle finali di atletica, ciclismo su strada, scherma, ginnastica artistica e taekwondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (martedì 10 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 15.30; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI

Martedì 10 novembre

10:00 Ciclismo su strada, cronometro individuale femminile

10:00 Scherma, spada individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8

10:30 Tiro con l’arco, squadre miste, ottavi di finale

11:00 Beach handball maschile e femminile, fase preliminare

11:30 Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile

12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

12:30 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale maschile

13:00 Pugilato, maschile, quarti di finale (50 kg, 60 kg, 70 kg)

13:12 Taekwondo, quarti di finale (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 7-9)

15:00 Tiro con l’arco, squadre miste, quarti di finale

15:00 Scherma, spada individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

15.00 Atletica, finale 400m ostacoli M

15:05 Atletica, finale getto del peso F

15:08 Atletica, finale lancio del giavellotto M

15:12 Atletica, finale 400m ostacoli F

15:20 Atletica, finale 800m M

15:30 Atletica, finale 1500m F

15:40 Atletica, finale salto triplo M

16:10 Atletica, semifinali 200m M

16:30 Tiro con l’arco, squadre miste, semifinali

16:45 Atletica, semifinali 200m F

16:58 Atletica, finale salto con l’asta M

17:00 Taekwondo, semifinali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

17:01 Atletica, finale 5000m marcia M

17:15 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale femminile

17:22 Atletica, finale salto in alto F

17:24 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per il bronzo

17:42 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per l’oro

17:31 Atletica, finale lancio del martello F

17:36 Atletica, finale 5000m marcia F

18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (48 kg, 54 kg, 60 kg)

18:30 Taekwondo, finali (donne -55 kg, -63 kg; uomini -63 kg)

18:30 Atletica, finale 200m M

18:40 Atletica, finale 200m F



PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI

Martedì 10 novembre

10:00 Ciclismo su strada, cronometro individuale femminile: Anna Bonassi

10:00 Scherma, spada individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8: Francesca Aina

10:30 Tiro con l’arco, squadre miste, ottavi di finale: Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli

11:30 Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile: Lorenzo Ceccarello

12:30 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale maschile: Giacomo Capuzzo

12:35 Atletica, semifinali 200 metri femminile: Giorgia Castiglione

14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 7-9): Laura Grasso Castagnetta

15:00 Tiro con l’arco, squadre miste, quarti di finale: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli

15:00 Scherma, spada individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro: eventuale Francesca Aina

15.00 Atletica, finale 400 ostacoli maschile: Davide Crisci

16:30 Tiro con l’arco, squadre miste, semifinali: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli

16:45 Atletica, semifinali 200 metri femminile: Giorgia Castiglione

17:01 Atletica, finale 5000 metri marcia maschile: Davide Sorressa

17:15 Ginnastica artistica, finale concorso generale individuale femminile: Clarissa Rinaldi, Sofia Frenna

17:24 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per il bronzo: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli

17:36 Atletica, finale 5000 metri marcia femminile: Rebecca D’Alessandro

17:42 Tiro con l’arco, squadre miste, finale per l’oro: eventuali Matilde Manini/Niccolò Mazzuoli

18:00 Pugilato, femminile, quarti di finale (48 kg): Michela Guglielmon

18:40 Atletica, finale 200 metri femminile: eventuale Giorgia Castiglione