Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Con un record di 1-9 da migliorare urgentemente, un nuovo coach appena arrivato e una situazione che tutto è meno che calma, l’Olimpia Milano vede arrivare all’Unipol Forum lo Zalgiris Kaunas. Scenario: undicesimo turno di Eurolega. E con i lituani la sfida è ancor più strana e difficile se si pensa alla situazione della squadra di Tomas Masiulis.

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS DI BASKET DALLE 20.30

L’Armani ora in mano a Luca Banchi, difatti, deve giocarsela con un club che in questa fase della stagione ha sì 6 vittorie e 4 sconfitte, ma dei successi ne ha ottenuti quattro in trasferta: un paradosso per chi ha storicamente nella Zalgirio Arena un vero fortino. Il tutto in una settimana che ha ancora una volta agitato in modo importante la pallacanestro sia italiana che europea, a un po’ tutti i livelli.

Il match tra Armani Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS KAUNAS OGGI

Giovedì 12 novembre

Ore 20:30 Armani Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS KAUNAS, EUROLEGA 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport