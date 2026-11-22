La protagonista indiscussa di queste prime settimane di sport invernali per l’Italia è senza alcun dubbio Elisa Confortola. L’anno della definitiva consacrazione per la valtellinese, che si è nuovamente ripetuta nei 1500 metri, conquistando la sua seconda vittoria della carriera nel World Tour. Dopo la splendida affermazione a Montreal, Confortola si è ripetuta anche a Seoul, proprio in casa delle sue principali avversarie.

Un capolavoro di bravura, classe, talento e astuzia quello messo in atto dall’azzurra. Sempre attenta e precisa nelle prime fasi di gara, Confortola si è messa al comando a tre giri dalla fine. Elisa ha imposto il suo ritmo ed è riuscita a resistere all’assalto della sudcoreana Kim Gilli, che ha cercato in tutti i modi di provare il sorpasso.

Confortola ha resistito benissimo e ha così tagliato il traguardo in prima posizione proprio davanti a Kim Gilli e alla russa Failia Aimaletdinova, che ha preceduto l’altra sudcoreana Choi Minjeong e la cinese Zhang Jianing. Più staccate la croata Valentina Ascic e l’altra cinese Song Jiarui.

In semifinale, invece, sempre nei 1500 metri si era fermato il cammino di Gloria Ioriatti. Dispiace non aver potuto vedere le azzurre protagoniste in staffetta, visto che l’Italia si è dovuta ritirare dalla competizione per l’infortunio patito da Chiara Betti, con la squadra azzurra ridotta così solo a quattro componenti nel settore femminile.