Il direttore tecnico Cesare Butini ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per i Mondiali di nuoto in vasca corta che si terranno a Pechino dall’1 al 6 dicembre. Saranno ventisei gli azzurri che scenderanno in acqua al Water Cube, la piscina olimpica del 2008, teatro dei grandi risultati per il nuoto italiano, come l’oro di Federica Pellegrini nei 200 stile.

Thomas Ceccon ha sciolto le riserve: ci sarà anche lui in questa rassegna iridata. Il campione olimpico lo ha fatto sapere un po’ a suo modo, con un ironico tweet di qualche ora fa: “Sarò presente anche io ai Mondiali di corta a Pechino (speriamo non ci sia qualche spia cinese)”. C’erano dei dubbi sulla presenza di Ceccon in Cina, ma restano le incognite sulla sua condizione, ed anche su quali gare farà.

Presenti ovviamente tutte le stelle del nuoto italiano, come Nicolò Martinenghi, Carlos D’Ambrosio, Simona Quadarella, Sara Curtis, solo per citarne alcune. Senza dimenticare altri nomi attesissimi, come Simone Cerasuolo, Alberto Razzetti e Benedetta Pilato.

Tanti anche gli atleti in ottima forma, come Emma Virginia Menicucci, Costanza Cocconcelli e Sara Francheschi, o, al maschile, Lorenzo Mora, sempre ottimo interprete della vasca corta. Attenzione anche ad alcuni giovani rampanti che si sono guadagnati la convocazione dopo le belle prestazioni agli ultimi Assoluti, come Francesco Volpe, Jacopo Barbotti, Andrea Camozzi ed Andrea Battista Candela.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2026

DONNE: Alessandra Mao, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci, Noemi Cesarano, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi, Sara Franceschi.

UOMINI: Simone Cerasuolo, Carlos D’Ambrosio, Alberto Razzetti, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Andrea Battista Candela, Lorenzo Mora, Simone Stefanì, Michele Lamberti, Luca De Tullio, Alessandro Ragaini, Andrea Camozzi, Francesco Volpe, Jacopo Barbotti.