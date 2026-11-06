Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci sul podio nella 10 km di Cancun. Dominio di Moesha Johnson

Doppio podio azzurro nella prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Cancun (Messico). Dopo il secondo posto di Domenico Acerenza nella 10 km maschile, a salire sul podio è stata anche Ginevra Taddeucci, terza nella prova femminile al termine di un finale giocato sul filo dei secondi.

La toscana ha visto sfumare il secondo posto negli ultimi metri, battuta in volata dalla giapponese Airi Ebina: la venticinquenne asiatica ha toccato in 2h03’44″4, appena 3″5 davanti all’azzurra, che ha chiuso in 2h03’47″9. Per Ebina si tratta del primo podio in carriera in una competizione internazionale.

Nessun dubbio, invece, sulla vittoria. L’australiana Moesha Johnson, argento olimpico a Parigi 2024, ha dominato la gara in 2h03’31″2 e ha confermato i pronostici che la indicavano come grande favorita. L’oceanica, che nella passata stagione aveva vinto tutte e quattro le prove disputate, ha messo così la firma anche sull’esordio del nuovo circuito.

Johnson ha preso il comando fin dalle prime battute, con Taddeucci a breve distanza ma sempre alle sue spalle. L’allungo decisivo è arrivato a 500 metri dal traguardo, con l’australiana che ha chiuso a braccia alzate e con un vantaggio di 13 secondi su Ebina. La giapponese, spinta dall’entusiasmo del primo podio, ha poi trovato le energie per superare l’italiana nel tratto conclusivo. Giornata più complicata per Linda Caponi, decima in 2h05’24″9 e staccata di oltre due minuti dalla vincitrice.