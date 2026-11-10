Novara prova a fermare Conegliano nel turno infrasettimanale di A1 femminile, Milano vuole tenersi la vetta

La Igor Gorgonzola Novara prova a fermare la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che dopo sette giornate non ha ancora perso un set. È la sfida più attesa del turno infrasettimanale di Serie A1 femminile, in programma tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. La Numia Vero Volley Milano, appaiata in vetta alle campionesse d’Italia con 21 punti, ospita la Banca Valsabbina Millenium Brescia e può approfittare di un passo falso delle venete. Alle loro spalle la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 difende a Firenze il punto di vantaggio sulla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, di scena a Biella contro la Laica Cioccolato Uyba. A Treviglio, giovedì sera, la ChorusLife Volley Bergamo e la Granda Volley Cuneo chiudono il turno.

Ad aprire il turno, mercoledì 11 novembre alle 20.00 al Fontescodella di Macerata,in una sfida che vale tanto in chiave salvezza, saranno la Cbf Balducci Hr Macerata e la Cda Volley Talmassons Fvg, separate da 3 punti. Le marchigiane possono agganciare le friulane con un successo pieno e hanno una strada precisa: dare ad Asia Bonelli palloni vicini alla rete per coinvolgere di più Farriol e Mazzaro. Con il 33% in attacco e 13 murate subite al Palaverde, il rischio è ritrovarsi ancora a chiedere troppo a Decortes e alle bande sui palloni alti. La squadra di casa dovrà soprattutto togliere a Giorgia Frosini la possibilità di colpire con continuità: l’opposta friulana arriva da 22 punti con il 56% in attacco e sa incidere anche al servizio. Se Francesca Scola riuscirà ad affiancarle Bakodimou e a tenere aperto il gioco al centro, il muro marchigiano avrà meno possibilità di anticipare le scelte della regista.

Per Il Bisonte Firenze, mercoledì 11 novembre alle 20.30 al Pala BigMat di Firenze contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, la prima esigenza è far rendere di più il lavoro a muro. I 12 punti diretti a Latisana dicono che le toscane possono mettere le mani sugli attacchi avversari; per dare un seguito a quel dato servirà un servizio che costringa Sarah van Aalen a giocare lontano da rete. Con il 70% di ricezione positiva del turno precedente, le piemontesi hanno mostrato di poter alimentare sia Németh e Nervini sia i primi tempi di Lubian e Akrari. Firenze dovrà cercare punti anche quando la prima alzata non sarà per Bianca Cugno, perché insistere sull’opposta darebbe al muro ospite il tempo di organizzarsi. Coinvolgere le centrali e trovare più continuità in banda è il modo per costringere Chieri a difendere tutta la rete.

Mercoledì 11 novembre alle 20.30, all’Allianz Cloud di Milano, la Numia Vero Volley Milano riceve la Banca Valsabbina Millenium Brescia, penultima a quota 3 ma reduce da un tie-break contro Bergamo. Le padrone di casa hanno mostrato contro Scandicci quanto possano pesare battuta e muro: sei ace e undici muri, con Paola Egonu capace di incidere in entrambi i fondamentali. Per Brescia il problema sarà uscire dalle rotazioni in cui il servizio milanese costringe Valentina Bartolucci ad alzare da lontano. Andrea Mihaljević può reggere una quota importante dell’attacco, ma le ospiti avranno bisogno di allargare il gioco a Novosel e Nardelli e di sfruttare le ricezioni migliori con Olivotto. Sul fronte opposto, una battuta che limiti i primi tempi di Danesi e Kurtagić può rendere più leggibile l’attacco di casa e offrire a Brescia qualche occasione in più in difesa.

Al E-Work Biella Forum di Biella, mercoledì 11 novembre alle 20.30, la Laica Cioccolato Uyba cerca conferme contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. I 12 muri di Cervia sono il dato dal quale partire: se la battuta lombarda riuscirà a rallentare il gioco ospite, Busto potrà indirizzare le conclusioni di Erblira Bici verso le proprie difese. La qualità della ricezione marchigiana, al 75% di positività contro Chieri, invita però a guardare oltre la ricerca dell’ace: conterà soprattutto impedire a Vallefoglia di giocare con il centro e di liberare le bande. A Nanami Seki spetta il compito di tenere in partita le centrali, così da aprire spazi a Wada e Grozer. La Megabox Ond. Savio Vallefoglia, dal canto suo, ha bisogno di ricavare di più dal buon primo tocco: il 42% offensivo dell’ultimo turno lascia margine, soprattutto se Bici potrà dividere meglio il carico con le schiacciatrici.

L’Omag Consolini Volley 1907 torna al Palasport di Cervia mercoledì 11 novembre alle 20.30 per affrontare la Savino Del Bene Scandicci. Le romagnole hanno in Martina Bracchi un riferimento concreto, ma il 34% d’attacco di squadra e le 12 murate subite contro Busto indicano quanto sia urgente alleggerire il lavoro delle bande. Coinvolgere Jehlárová e trovare qualche soluzione in più da posto due permetterebbe di sottrarre palloni prevedibili al muro toscano. Scandicci deve ritrovare efficacia dopo il primo tocco: il 71% di ricezione positiva contro Milano ha prodotto soltanto il 38% in attacco. Ognjenović può cercare più spesso Aleksić e Nwakalor per dare spazio a Van Ryk e Skinner. Per le padrone di casa la battuta resta la via più concreta per rompere questo equilibrio, a patto di trasformare i palloni difesi in contrattacchi che mettano davvero sotto pressione le ospiti.

Il confronto più atteso si gioca mercoledì 11 novembre alle 20.30 al Pala Igor di Novara, dove la Igor Gorgonzola Novara riceve la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. I 31 punti a Cuneo di Tatiana Tolok, che tante voci danno già a Conegliano il prossimo anno, danno alle piemontesi una risorsa anche quando il gioco si allontana dalla rete, ma Carlotta Cambi dovrà evitare che l’attacco si riduca a un duello tra la schiacciatrice russa e il muro veneto. Il primo tempo di Novara può cambiare la partita: coinvolgere Bonifacio e le altre centrali serve ad aprire spazio a Tolok e Grobelna. Dall’altra parte, le campionesse d’Italia possono fare leva sulla profondità della rosa (ampio il turnover applicato finora da Santarelli) e su un muro che ha prodotto 13 punti contro Macerata. Per Novara sarà essenziale servire con precisione per limitare le opzioni della regia veneta: lasciare alle ospiti il tempo di alternare Haak, le bande e il centro renderebbe difficile dare un seguito anche alle migliori difese.

La giornata si chiude giovedì 12 novembre alle 20.50 al Pala Facchetti di Treviglio, con la ChorusLife Volley Bergamo che ospita la Granda Volley Cuneo. Le lombarde sono a un punto dal quinto posto e possono sfruttare il peso di Kendall Kipp, ma il volume di gioco dell’opposta contro Brescia, 57 palloni attaccati, suggerisce l’utilità di distribuire meglio il carico. Il contributo di Meli e Van Avermaet al centro può aprire spazio a Stigrot e Pietrini. La Granda Volley Cuneo ha nella battuta un’arma per impedire che questo accada, come indicano i nove ace contro Novara. Il margine da recuperare è in attacco: le 16 murate subite nell’ultimo turno rendono decisivo il sostegno a McBride da parte di Baka e Pucelj. Se le piemontesi riusciranno a variare i colpi quando il pallone è staccato, potranno togliere a Bergamo occasioni di break e tenere aperta la partita.