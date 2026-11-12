NBA, i risultati della notte (12 novembre): vittorie esterne per Lakers, Spurs e Nuggets, Knicks ko contro i Cavaliers. Bene anche Rockets e Celtics

Prosegue spedita senza sosta la regular season 2026-2027 della NBA, con ben dieci partite andate in scena nella notte e completate da poche ore: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano dove non sono mancate come sempre le grandi giocate.

I Cleveland Cavaliers (6-6) espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks (6-5) per 107-115 con 32 punti di James Harden e 23 punti di Donovan Mitchell – 27 punti di Jalen Brunson e 21 punti con 11 rimbalzi e 8 assist di Karl-Anthony Towns non bastano ad evitare il ko per i campioni in carica. Blitz esterno anche dei Boston Celtics(10-2) sui Toronto Raptors (5-6) col punteggio di 93-98: Jayson Tatum sfiora la tripla doppia con 24 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, con 11 punti e 13 rimbalzi di Neemias Queta e 19 punti di Derrick White – Ja’Kobe Walter top scorer per i canadesi con 17 punti. Successo casalingo degli Indiana Pacers (4-8) contro i Washington Wizards (4-8) per 114-101 con 28 punti e 8 rimbalzi di Pascal Siakam, con Ivica Zubac che piazza una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi – doppia doppia anche per Andrew Nembhard (17 punti e 10 assist), con 25 punti e 9 rimbalzi di Kyshawn George tra le fila dei Wizards.

I Los Angeles Lakers (11-2) fanno saltare il fattore campo contro i Milwaukee Bucks (1-11) per 112-123 grazie a 32 punti di un Luka Doncic ancora scatenato, con 18 punti di Austin Reaves e 10 punti con 11 rimbalzi di Walker Kessler – 27 punti di Tyler Herro per i Bucks che hanno all’attivo un solo successo stagionale, con 25 punti di Jaime Jaquez Jr. entrato dalla panchina. Larga affermazione fuori casa per i Brooklyn Nets (3-8) sui New Orleans Pelicans (4-8) col punteggio di 111-145 in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale: 22 punti equamente divisi tra Egor Edmin e Michael Porter Jr. per i Nets, con 29 punti di Zion WIlliamson ultimo ad arrendersi per i Pelicans. I Denver Nuggets (6-4) prevalgono sui Memphis Grizzlies (7-4) per 118-123 con 30 punti e 8 assist di un sempre efficace Jamal Murray, con Nikola Jokic che accarezza l’ennesima tripla doppia (27 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e Cameron Johnson che mette a referto 23 punti – 22 punti di Jaylen Wells e di Ty Jerome tra le fila dei Grizzlies.

Colpo esterno dei San Antonio Spurs (10-2) contro i Chicago Bulls (1-9) per 119-124 con 32 punti e 9 rimbalzi di Victor Wembanyama e 18 punti e 19 assist di Dylan Harper, con 23 punti di Jalen Smith tra i padroni di casa che cercano ancora il secondo sigillo stagionale. Gli Orlando Magic (4-7) fanno la voce grossa a Salt Lake City contro gli Utah Jazz(1-11) vincendo per 106-123: 38 punti di Franz Wagner MVP, con 25 punti di Desmond Bane e 22 di Anthony Black – 20 punti di Darryn Peterson e 18 di Ace Bailey tra le fila dei Jazz. Gli Houston Rockets (9-3) rispettano il fattore campo piegando la resistenza dei Golden State Warriors (8-4) per 115-105 con 20 punti dell’ex di turno Kevin Durant e la doppia doppia di Alperen Sengun (19 punti e 13 rimbalzi), con 25 punti e 10 rimbalzi di Yaxel Lendeborg e 19 punti di Brandin Podziemski tra i Warriors. Nel match che chiudeva la notte NBA i Portland Trail Blazers (8-3) prevalgono sugli Oklahoma City Thunder (8-4) nel back-to-back col punteggio di 118-108: 28 punti di Deni Avidija e 19 punti di Sidy Cissoko decisivi, con 18 punti di Damian Lillard – 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 20 puti con 11 rimbalzi di Isaiah Hartenstein tra i Thunder.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 107-115

Toronto Raptors-Boston Celtics 93-98

Indiana Pacers-Washington Wizards 114-101

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 112-123

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 111-145

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 118-123

Chicago Bulls-San Antonio Spurs 119-124

Utah Jazz-Orlando Magic 106-123

Houston Rockets-Golden State Warriors 115-105

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 118-108