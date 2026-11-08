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Nadal sull’etica del lavoro: “Non puoi essere soddisfatto al 100% se non hai esplorato i tuoi limiti”

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8 ore fa

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Rafael Nadal
Rafael Nadal / LaPresse

In una recente intervista concessa al quotidiano francese Le Figaro, Rafael Nadal si è soffermato sulla propria etica del lavoro e sulla capacità di esplorare i limiti per capire la propria identità personale. La leggenda spagnola ha approfittato dell’occasione per lanciare un messaggio alle giovani generazioni.

Sull’etica del lavoro e la capacità di esplorare i propri limiti: “Non puoi essere soddisfatto al 100% di te stesso se non hai esplorato tutti i tuoi limiti. Se non lavori abbastanza duramente, se non soffri, mentalmente e fisicamente. Nelle sconfitte e nelle vittorie, diventi più forte; scopri la persona che sei”.

Il messaggio alle giovani generazioni: “Questo può creare confusione nelle menti dei giovani, che credono di poter avere tutto subito. A mio parere, la vita è sempre stata difficile e non lo è più oggi di quanto lo fosse ieri. Penso che sia proprio il contrario: i giovani, in generale, hanno più opportunità di prima”.

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Sulla necessità di lavorare sodo per ottenere risultati: “Le cose veramente importanti richiedono tempo; non accadono per caso. E per raggiungerle, bisogna investire ore e ore, giorni di lavoro. Forse dobbiamo insegnare di nuovo alle giovani generazioni che, per fare bene le cose, bisogna lavorare sodo”.

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