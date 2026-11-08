Cahill ci aveva visto lungo: “Norman ha migliorato ogni giocatore con cui ha lavorato”

Quando si conclude un’esperienza in ambito sportivo succede spesso che chi passa il testimone possa avere una certa influenza nel collaborare alla designazione del proprio successore. Gli appassionati di tennis e tifosi di Jannik Sinner si sono letteralmente scatenati nelle ultime ore per il ritorno alla ribalta di un post social di Darren Cahill.

L’annuncio del cambio tecnico all’interno del team del fuoriclasse azzurro ha riportato in auge e ha reso virale un tweet dell’allenatore australiano risalente a tredici anni fa nel quale si afferma che Magnus Norman ha migliorato ogni giocatore con il quale ha avuto la possibilità di collaborare.

La stima reciproca tra i due è confermata dalle parole con cui il tecnico svedese ha commentato il suo approdo nel team del numero due del mondo: “Prima di tutto, ho un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intero team hanno fatto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l’opportunità di costruire su ciò che hanno raggiunto. Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori del mondo, ma ciò che mi entusiasma di più è la sua personalità e la sua mentalità”.

Doveroso ricordare che Norman si unirà al team di Sinner a partire dal prossimo mese di dicembre e, insieme a Simone Vagnozzi, seguirà la delicata fase della preparazione invernale. Il primo appuntamento è il Six King Slam di fine dicembre, ma il mirino è già puntato sull’Australian Open.