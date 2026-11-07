MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2026: orari qualifiche e Sprint, streaming, programma in chiaro

Sabato 7 novembre sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Lusail (Qatar) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 12.00, 12.40 E 17.00

Nella massima cilindrata questa tappa potrebbe risultare decisiva per definire il vincitore del campionato. Marc Marquez, sulla Ducati, ha grandi chance per far calare il sipario. Il Cabroncito viene da un grande momento di forma e nello stesso tempo può sfruttare le condizioni tutt’altro che perfette di Jorge Martin (Aprilia). Marco Bezzecchi, in questo contesto, vorrà recitare il ruolo del guastafeste.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP del Qatar 2026, terzultima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP e delle qualifiche di Moto2 e di Moto3 sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it. Di seguito il programma del GP del Qatar 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:00, Moto3, Prove libere 2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11:15-11:45, Moto2, Prove libere 2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12:00-12:30, MotoGP, Prove libere 2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12:40-12:55, MotoGP, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13:05-13:20, MotoGP, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:50-15:05, Moto3, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15:15-15:30, Moto3, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15:45-16:00, Moto2, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16:10-16:25, Moto2, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17:00, MotoGP, Sprint Race (11 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP QATAR MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP (208) copertura completa, Sky Sport Uno (201) solo per la Sprint Race; in chiaro TV8 HD la diretta delle qualifiche di Moto3 e di Moto2 e della Sprint di MotoGP.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it la diretta delle qualifiche di Moto3 e di Moto2 e della Sprint di MotoGP.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Ore 14:50-15:05, Moto3, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15:15-15:30, Moto3, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15:45-16:00, Moto2, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 16:10-16:25, Moto2, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 17:00, MotoGP, Sprint Race (11 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv in chiaro.