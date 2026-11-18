La pausa di una settimana ha permesso di analizzare con calma alcune tematiche legate al mondo dei motori. In MotoGP c’è un dato eclatante che merita di essere sottolineato, ossia la marcata differenza di rendimento di Marco Bezzecchi fra la Sprint e il Gran Premio. D’altronde, vox populi afferma che il riminese è stato “assieme a Marc Marquez il pilota più veloce del 2026”.

Vero, ma solo in parte. In realtà, si tratta di un concetto applicabile esclusivamente alla domenica. Se guardiamo ai GP veri e propri, i dati parlano chiaro. Marc Marquez ne ha vinti 7, Bezzecchi si è imposto in 6 occasioni, mentre nessun altro centauro ha primeggiato più di 1 volta. I vari Jorge Martin, Pedro Acosta, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Alex Marquez hanno festeggiato un unico successo.

Però il Motomondiale non è (più) solo Gran Premi, esistono anche le Sprint. In questo ambito, il conto delle affermazioni dice Marc Marquez 10, Jorge Martin 4, Pedro Acosta e Raul Fernandez 2, Alex Marquez e Francesco Bagnaia 1. Insomma, se nei GP il rapporto fra El Trueno de Cervera e Simply the Bez è rappresentato da un equilibrato 7-6, nelle gare dimezzate ci troviamo di fronte a un rotondo e roboante 10-0.

Alla luce di questo dato, si è così sicuri che Bezzecchi e Marc Marquez possano essere accomunati? Certo, la domenica l’italiano ha raccolto 277 punti contro i 267 dello spagnolo (e i 252 e di Martin). Però, al sabato, il conteggio recita 164 a 80 in favore dell’iberico. Addirittura, in quest’ambito, il riminese ha ottenuto qualche punto in meno finanche di Di Giannantonio (89), Ogura (84) e Acosta (82).

Insomma, se c’è sostanziale pareggio nei Gran Premi, nelle Sprint Marquez è infinitamente superiore. Perché vince a raffica e, al tempo stesso, ha addirittura doppiato il rivale in termini di rendimento complessivo. Non è un’attenuante, per Bezzecchi, bensì un’aggravante. Le Sprint esistono, fanno parte del Mondiale, non si può eliderle oppure considerarle gare di serie B.

Hanno un peso specifico inferiore (pari a un terzo del monte-punti messo in palio), però possono spostare gli equilibri – e lo stanno facendo – se c’è un’equivalenza complessiva nei GP. Francamente, constatare un differenziale così ampio come quello del centauro Aprilia, non ha una vera e propria spiegazione. Sostanzialmente, è l’unico pilota a cambiare volto in maniera così marcata tra la prova dimezzata e quella su distanza piena.

Bezzecchi come una sorta di Dottor Jekyll e Signor Hyde dei tempi moderni? La sua versione migliore la si vede solo alla domenica, mentre al sabato scende in pista un pilota totalmente diverso in negativo? I risultati dicono questo. Il perché è difficile da spiegare. Però, ovviamente, è questo il vulnus da sanare nell’ottica del 2027. Da questo crocevia passa la possibilità del riminese di uscire dalla categoria dei wannabe per entrare in quella dei Campioni.