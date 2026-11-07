Fabio Di Giannantonio: “Ottima prestazione, domani possiamo lottare per il podio”

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo appuntamento del Mondiale MotoGP, è stata conquistata dalla Ducati di Marc Marquez. Sul circuito di Lusail, lo spagnolo ha effettuato una seconda partenza (dopo la bandiera rossa) perfetta, prendendo la posizione su Bezzecchi. L’italiano si è poi rifatto sotto ma il contatto con il campione del mondo lo ha eliminato dalla lotta per la vittoria.

Il ducatista ha così proseguito indisturbato la sua gara, conquistando la vittoria nella Sprint. Seconda piazza per Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), abile nel finale a sorpassare un Jorge Martin sfinito che ha completato il podio. Partito dalla terza piazza, l’italiano si è dimostrato veloce, attenendo poi nel finale la sua occasione per passare Martin.

Di Giannantonio ha commentato la sua prestazione: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, sono contento. Siamo partiti con la soft e non avevamo un’altra soft disponibile allora abbiamo messo la media. Sapevo che dovevo affrontare i primi giri senza gestire le gomme, non so se alla fine è stata una scelta sbagliata. Le Ducati con la soft vanno bene e si avvicinano ad Aprilia, loro fanno la differenza con la media. Mi aspetto di vedere le Aprilia molto forti domani, Martin andava veloce oggi. Cercherò domani di dare il massimo, possiamo lottare per il podio”.

Le due partenze: “Quando ho fatto un bel lavoro tutto il weekend in partenza mi sento più incisivo nelle prime curve. Quando arrivo con qualche incognita in più faccio fatica nelle prime curve. Oggi mi sentivo bene ed ho fatto due belle partenze, speriamo anche domani”. Chiudendo su Lusail: “Ci sono tante cose belle, a me piacciono le piste veloce dove si porta velocità in curva”.