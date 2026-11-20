GP PortogalloMotoGP
Moto3, David Almansa primeggia anche nelle pre-qualifiche di Portimao. Quiles competitivo, bene Pini
Dopo aver dominato la scena nella prima sessione di prove libere, David Almansa si conferma il più veloce del lotto a Portimao anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2026, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha sbriciolato il record della pista, fissando il nuovo limite in 1’45″879 ma venendo quasi raggiunto in termini prestazionali dal nuovo campione iridato.
Maximo Quiles, già certo della conquista del titolo da oltre un mese, si è avvicinato infatti a soli 48 millesimi dal best lap del connazionale effettuando un notevole salto di qualità almeno sul giro secco in sella alla sua KTM del team Aspar. Distacchi più sostanziosi per tutti gli altri, che dovranno salire prepotentemente di colpi nel prosieguo del weekend lusitano per poter contendere il successo al tandem Almansa-Quiles.
Terzo posto a 0.394 per l’australiano Joel Kelso, unica Honda nella top6, mentre si sale a 555 millesimi di gap per lo spagnolo Joel Esteban che occupa la quarta piazza davanti al connazionale Alvaro Carpe e all’argentino Valentin Perrone. Buon crono e settima posizione a 0.726 con la Honda del team Leopard per l’azzurro Guido Pini, che centra così il pass diretto per il Q2.
CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE MOTO3 GP PORTOGALLO 2026
1. David ALMANSA (KTM) 1:45.879
2. Maximo QUILES (KTM) +0.048
3. Joel KELSO (Honda) +0.394
4. Joel ESTEBAN (KTM) +0.555
5. Alvaro CARPE (KTM) +0.644
6. Valentin PERRONE (KTM) +0.713
7. Guido PINI (Honda) +0.726
8. Rico SALMELA (KTM) +0.730
9. David MUÑOZ (KTM) +0.767
10. Adrian FERNANDEZ (Honda) +0.836
11. Brian URIARTE (KTM) +0.874
12. Marco MORELLI (KTM) +0.936
13. Hakim DANISH (KTM) +1.132
14. Veda PRATAMA (Honda) +1.185
15. Adrian CRUCES (KTM) +1.198
16. Ryusei YAMANAKA (KTM) +1.272
17. Scott OGDEN (KTM) +1.309
18. Jesus RIOS (Honda) +1.525
19. Eddie O’SHEA (Honda) +1.533
20. Zen MITANI (Honda) +1.662
21. Kiattisak SINGHAPONG (Honda) +1.775
22. Cormac BUCHANAN (KTM) +1.802
23. Casey O’GORMAN (Honda) +1.846
24. Ruche MOODLEY (KTM) +1.892
25. Leo RAMMERSTORFER (Honda) +2.065
26. Beñat FERNANDEZ (KTM) +2.466