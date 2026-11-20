È calato poco fa il sipario sul venerdì del Gran Premio del Portogallo 2026, penultimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito di Portimao, il più veloce al termine delle pre-qualifiche è stato Senna Agius. Il centauro del Liqui Moly Dynavol IntactGP, dopo il primo posto nelle FP1, ha nuovamente anticipato i suoi avversari, stampando il crono di 1:40.558, nuovo record all-time della pista.

L’australiano ha fatto la voce grossa nei 45′ della sessione, anticipando di 155 millesimi lo spagnolo Daniel Holgado (CFMoto Aspar Team). Terza posizione per il colombiano David Alonso (CFMoto Aspar) che accede al Q2 con un ritardo di 183 millesimi dalla vetta. Quarta piazza per Barry Baltus (REDS Fantic) a 221 millesimi mentre chiude la top5 Alonso Lopez (Italjet Gresini) a 273 millesimi.

Quindi sesta posizione per Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) a 322 millesimi, seguito da Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) a 325 millesimi. Completano la top10 Alex Escrig (Klint) a 383 millesimi, Collin Veijer (KTM) a 393 e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) a 405 millesimi. Si salva Manuel Gonzalez, leader del Mondiale, dodicesimo a 602 millesimi.

Fuori dalla top14 tutti gli italiani. Tony Arbolino (REDS Fantic) è quindicesimo a 710 mentre Luca Lunetta (SpeedRS Team) non va oltre l’undicesima posizione (+0.944). Ventiseiesima posizione per Celestino Vietti (SpeedRS team), ultimo Matteo Ferrari.