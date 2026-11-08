Moto2, Holgado trionfa in Qatar. Gonzalez rosicchia punti in ottica Mondiale

I grandi protagonisti della stagione diventano attori secondari in quel di Lusail, tracciato che sta ospitando il GP del Qatar, appuntamento numero venti del Mondiale 2026 di Moto2. Il leader della classifica Manuel Gonzalez, in piena lotta per il titolo, si è infatti dovuto accontentare della sesta piazza, guadagnando qualche punto sul diretto avversario Izan Guevara, costretto ad un pesantissimo 0 dopo aver salutato la gara al quattordicesimo giro. A vincere invece un veloce Daniel Holgado.

Ma andiamo con ordine. Il centauro in forza al CFMOTO Power Electronics Aspar Team ha gravitato nelle posizioni alte fin dalle prime battute, ritrovandosi nel gruppo anche con il già citato Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che, poche tornate dopo lo spegnimento dei semafori, ha man mano perso velocità, uscendo dalla lotta per il podio e non approfittando dunque dell’out del rivale.

Il vincitore odierno ha cambiato passo una volta raggiunto il decimo giro, momento in cui ha preso il comando delle operazioni precedendo al traguardo Ivan Ortolà (QJMOTOR -MSI), secondo con un distacco di 1.861, ed Alex Escrig (KLINT Racing Team), terzo davanti a David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) e Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), rispettivamente quarto e quinto.

Gara opaca inoltre per gli italiani: Celestino Vietti (SpeedRS Team) si è infatti dovuto accontentare della decima piazza, Luca Lunetta (SpeedRS Team) della sedicesima e Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) della diciottesima Quando mancano gli ultimi due round alla fine del Campionato, Manuel Gonzalez guida la classifica con 286.5 punti, 13.5 in più di Guevara e 67 in più di Ortolà.