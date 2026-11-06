Moto2, Celestino Vietti in top 3 dopo il primo turno di libere in Qatar, sorride anche Lunetta

Comincia con la prestazione di alto livello firmata da Celestino Vietti il weekend dedicato al GP del Qatar, ventesimo atto del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento presso il circuito di Lusail. Il pilota italiano ha infatti strappato il secondo miglior tempo nella sessione inaugurale di prove libere, ben destreggiandosi sotto il caldo torrido del tracciato.

Precisamente, il centauro in forza allo SpeedRS Team ha raccolto un gap di 0.139 rispetto a Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), il quale ha fermato il cronometro a 1:56.784. Hanno risposto presente anche i due pretendenti al titolo: Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) ha infatti ottenuto la terza piazza con una differenza di 0.186, mentre Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) la quinta con uno scarto di 0.243.

Sorride anche Luca Lunetta (SpeedRS Team), bravissimo ad affacciarsi nella zona alta della classifica rimanendo attardato di 0.391 rispetto al leader. Seguono dunque Alex Escrig (KLINT Racing Team), sesto a 0.520, Xasi Zurutuza (KLINT Racing Team), settimo a 0.556, Ivan Ortolà (QJ MOTOR -MSI), ottavo 0.613, e David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), nono a 0.622.

Turno più difficile invece per Tony Arbolino (REDS Fantic Race), in questo momento fuori dalla top 14 guadagnando solo la diciottesima posizione accusando un ritardo di 1.075. L’azzurro sarà chiamato a risalire la china nel pomeriggio, con le attese quanto importanti pre-qualifiche.