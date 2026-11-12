Mirra Andreeva impressiona alle WTA Finals: “Sto cercando di indirizzare la rabbia verso qualcosa di positivo”

Dopo aver rifilato un netto 6-4 6-0 all’ucraina Elina Svitolina, Mirra Andreeva concede il bis e si impone con lo stesso identico punteggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka assicurandosi il primo posto nel gruppo B con una giornata d’anticipo e ottenendo il pass per le semifinali alle WTA Finals 2026, in corso di svolgimento sul cemento outdoor di Indian Wells.

“All’inizio facevo un po’ fatica a trovare il ritmo. Avevo qualche problema soprattutto sulla sua battuta, perché Aryna è una rivale durissima e una delle giocatrici più aggressive del circuito. Avevo bisogno di un po’ di tempo per adattarmi al suo modo di giocare. Poi mi sono arrabbiata molto per non essere riuscita a tenere il servizio e soprattutto per il modo in cui l’ho perso, con un doppio fallo. Ero arrabbiata con me stessa perché avevo perso quel game non tanto per qualcosa di straordinario fatto da lei, ma per colpa mia. Da quel momento, però, ho sentito di essere entrata in ritmo. Ho cercato di giocare in modo più aggressivo, di mettere più intensità con le gambe e progressivamente mi sono sentita sempre più a mio agio“, spiega la giovane russa in conferenza stampa dopo la partita.

“Sto cercando di indirizzare la rabbia verso qualcosa di positivo. Non provo più a liberarmene completamente, perché l’ho fatto in passato e non mi ha portato a buoni risultati. Cerco piuttosto di trasformare quella rabbia negativa in una rabbia utile. In un certo senso è come se ci fossero due Mirra, una buona e una cattiva, e quella buona deve riuscire a tenere sotto controllo l’altra. Dopo quel momento ho cercato soprattutto di andare sui miei colpi e di non aspettare che fosse lei a fare qualcosa, perché sapevo che altrimenti avrebbe preso il comando dello scambio e avrebbe iniziato a fare ciò che sa fare meglio. Volevo essere io a prendere per prima l’iniziativa e credo che abbia funzionato piuttosto bene“, prosegue Andreeva analizzando il suo processo di crescita sul piano mentale.

“Non posso dire di essermi sentita completamente libera o di aver giocato senza sforzo. Non credo che qualcuno possa davvero sentirsi così, come Roger Federer riusciva a essere in campo: penso che lui sia stato unico da questo punto di vista. Anche nel secondo set ero ancora nervosa e un po’ contratta. Sapevo che, anche se fossi stata avanti 2-0, 3-0 o perfino 4-0, Aryna ha talmente tanta esperienza da poter rientrare in partita in qualsiasi momento. Per questo cercavo soprattutto di non lasciare andare il punto e di restare fedele al mio piano fino all’ultimo“, le parole della n.3 al mondo.

Sul suo stile di gioco: “Credo che la capacità di cambiare gioco sia sempre stata abbastanza naturale per me. Se lo chiedeste al mio primo allenatore, con cui sono ancora in contatto e che ogni tanto mi aiuta, o alla mia famiglia, penso che direbbero tutti la stessa cosa. Sono sempre stata la più piccola e la più magra e molte ragazze erano semplicemente più grandi e più forti di me. Non potevo batterle tirando più forte, perché dopo due colpi mi sarei stancata. Dovevo trovare un altro modo per vincere: essere più intelligente, farle muovere, cercare di stancarle in campo. Con il tempo tutto questo si è sviluppato ed è diventato parte del mio modo di giocare“.